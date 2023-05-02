Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла за день в 10 раз
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Крупные пожары продолжаются в Забайкальском крае. За сутки площадь горящего леса выросла в 10 раз.
Площадь лесных пожаров в Забайкалье, по данным на 2 мая, достигла 1,01 тыс. га. Об этом сообщили в «Авиалесохране».
1 марта огнем было охвачено 113 га. Эти данные не учитывают ландшафтные пожары, которые, например, перекинулись на город Борзя.
«На данный момент на территории Забайкальского края действуют 7 ландшафтных пожаров, из них 3 локализованы, — рассказал начальник ГУ МЧС по Забайкалью Антон Маркелов. — На тушении работают 420 человек и 92 единицы техники, от МЧС России — 205 человек и 37 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет».
Всего, по данным «Авиалесохраны», с начала сезона в регионах Сибири огонь прошел около 44 тыс. га леса. Больше всего — в Бурятии (22,8 тыс. га).
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