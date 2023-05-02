Еще девять новосибирцев погибли в «спецоперации». Среди них были мобилизованные

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За неделю стало известно еще о девяти убитых, среди которых было четверо мобилизованных. Одного из них призвали после того, как министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации.

22-летний житель Черепановского района Сергей Самойлов погиб 7 апреля во время «спецоперации», сообщила местная администрация в своем телеграм-канале. Молодой человек окончил Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий, получил профессию помощника машиниста локомотива и прошел срочную службу. Но затем его, по информации «АиФ», мобилизовали.

34-летний житель села Толмачёво Денис Больнов погиб 10 апреля. Его мобилизовали 24 сентября, пишет сайт облправительства Vn.ru



Еще одного мобилизованного, 27-летнего Александра Куртова похоронили в селе Верх-Урюм Здвинского района, сообщила местная администрация во «ВКонтакте». Известно, что он окончил Новосибирский машиностроительный колледж по специальности «электрик», затем отслужил срочную в армии и вернулся. Но 24 сентября 2022 года его мобилизовали.

В селе Ордынское похоронили 42-летнего мобилизованного Дмитрия Кипу, погибшего 15 апреля 2023 года. Администрация Ордынского района утверждает, что его мобилизовали в ноябре 2022 года, хотя объявленная Путиным «частичная» мобилизация официально закончилась 28 октября (но указа о ее завершении до сих пор нет).



Таким образом, известно уже о не менее 35 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Кроме того, мэрия Бердска рассказала о смерти 48-летнего старшего прапорщика Юрия Кравчука, который служил по контракту.

За неделю также стало известно о смерти сразу троих жителей Куйбышевского района. Сначала там похоронили 20-летнего контрактника Валерия Усольцева, которого местная администрация называет «активистом спортивных и патриотических мероприятий». Затем попрощались с 41-летним добровольцем Ильей Вазингером и 47-летним Сергеем Волосниковым, который погиб еще в начале февраля, отметили чиновники.



В Купинском районе прошли похороны 27-летнего Александра Желибы, сообщила местная государственная газета «Маяк Кулунды». Известно, что он погиб 16 апреля, а церемония прощания проходила в кинотеатре «Сибирь».

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, уже могло достичь 225−226.