Подозреваемую в превышении полномочий замглавы новосибирского минсельхоза оставили на работе

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Подозреваемую в превышении полномочий замглавы новосибирского минсельхоза оставили на работе
02 Май 2023, 13:12

Заместителя министра Новосибирской области Светлану Невзорову, в отношении которой возбуждено уголовное дело, не стали отстранять от исполнения обязанностей. Она продолжила работать.

Невзорова продолжает работать в должности замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, несмотря на уголовное дело, сообщили в министерстве «НГС.Новости». Чиновники утверждают, что не получали «документ о возбуждении уголовного дела».

27 апреля источник Тайги.инфо сообщил, что в отношении первого замминистра сельского хозяйства Светланы Невзоровой возбудили дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение полномочий). По предварительным данным, производство связано с нарушениями при распределении субсидий для сельскохозяйственных компаний региона.

Следствие не стало ходатайствовать об аресте чиновницы.

В управлении Следственного комитета по региону сказали, что не комментируют информацию.

Светлана Невзорова была начальником управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района Новосибирской области и депутатом местного райсовета от «Единой России». В СМИ ее также связывали с тогучинским ООО «Сиб-колос» — сейчас компанию возглавляет Артем Невзоров.


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