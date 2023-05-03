Забайкалец погиб во время степного пала под Борзей
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Степной пал перекинулся на животноводческую стоянку в Забайкалье. Один человек погиб.
Подсобные хозяйства загорелись около поселений Соловьевское и Ключевское в Борзинском районе Забайкалья. Неподалеку от одного из животноводческих хозяйств найден обгоревший труп мужчины 1988 года рождения, сообщили краевая прокуратура и региональное управление СК РФ.
«Установлено, что накануне мужчина ушел с одной из животноводческих стоянок», — уточнили в СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Крупный пожар ранее охватил местный райцентр — город Борзя. Сгорели девять домов, без крова остались 13 человек, в том числе пятеро детей.
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