Забайкалец погиб во время степного пала под Борзей

© epp.genproc.gov.ru
Забайкалец погиб во время степного пала под Борзей
03 Май 2023, 08:02

Степной пал перекинулся на животноводческую стоянку в Забайкалье. Один человек погиб.

Подсобные хозяйства загорелись около поселений Соловьевское и Ключевское в Борзинском районе Забайкалья. Неподалеку от одного из животноводческих хозяйств найден обгоревший труп мужчины 1988 года рождения, сообщили краевая прокуратура и региональное управление СК РФ.

«Установлено, что накануне мужчина ушел с одной из животноводческих стоянок», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Крупный пожар ранее охватил местный райцентр — город Борзя. Сгорели девять домов, без крова остались 13 человек, в том числе пятеро детей.

Читайте также: Власти забайкальского города не могу выплатить компенсации погорельцам из-за блокировки счетов


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано
Последние материалы
03 Май, 13:24
Иркутская и Омская области могут сорвать строительство детсадов — полпредство
03 Май, 12:17
Неизвестные подожгли здание, в котором, несмотря на протесты новосибирцев, хотят открыть исправительный центр
03 Май, 11:51
Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Забайкалье
03 Май, 11:10
Восьмиклассник попытался зарезать семиклассника в ангарской школе
03 Май, 10:56
Дело душившего школьницу новосибирского полицейского дошло до суда
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования