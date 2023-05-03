Смертность в иркутских колониях выросла на 13% за год

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В Иркутской области резко выросло число погибших в колониях и СИЗО. Значительная часть из них покончила самоубийствами, получила смертельные травмы или отравления. Заключенные заявляют о пытках, но потом отказываются сообщать подробности из-за возможного давления со стороны тюремщиков, другие — не получают необходимого лечения.

83 заключенных погибли в учреждения ГУФСИН по Иркутской области за 2022 год, говорится в докладе уполномоченной по правам человека в регионе Светланы Семёновой, на который обратила внимание Тайга.инфо.

В 2021 и 2020 годах умерли по 73 заключенных. В 2019-м — 68.

69 заключенных, по официальной версии, скончались от болезней: 24 — от ВИЧ в стадии вторичных заболеваний, 15 — из-за проблем с сердцем и сосудами, 13 — из-за онкологических заболеваний, четверо — от туберкулеза. Кроме того, еще семь заключенных покончили с собой, четверо получили смертельные травмы или отравления, двое погибли от травм на производстве.



Таким образом, за год смертность выросла на 13,6%. При этом более 15% заключенных погибли не от болезней.

В 2022 году, как утверждает омбудсмен, поступило 12 обращений о пытках осужденных в колониях. «Ни одно из них не послужило поводом для возбуждения уголовного дела и преследования виновных лиц», — подчеркнула Семёнова.



Уполномоченная обращает внимание, что нередко сами пострадавшие заключенные при личных беседах отказываются сообщать подробности издевательств и отказываются от заявлений о пытках. В том числе из-за противодействия со стороны администраций колоний.

«Так к уполномоченному обратилась гржаданка Г. с заявлением о том, что по имеющимся у нее

сведениям, к ее супругу, содержащемуся в исправительном учреждении области, применяется

физическая сила, причиняется вред здоровью. Адвокат, с которым она заключила соглашение,

не был допущен на встречу с осужденным, администрацией представлено его заявление о том,

что он не нуждается в услугах адвоката, — сказано в докладе. — В другом учреждении осужденный отказался от беседы с адвокатом, поскольку встреча с ним, вопреки требованиям уголовно-исполнительного законодательства, была предоставлена не наедине, а в присутствии сотрудника администрации».

Многие обращения, поступившие к омбудсмену, связаны с неоказанием положенной по закону помощи в иркутских колониях и СИЗО. 12% от всех заключенных оказались ВИЧ-положительными.

«Такие осужденные состоят на диспансерном наблюдении, получают необходимую терапию. Однако подбор препаратов, не вызывающих побочных эффектов, зачастую осуществляется долго, вызывая обоснованные жалобы осужденных. На контроле уполномоченного находилось обращение осужденного Х., имеющего хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусный гепатит С. Препараты, выдаваемые ему в соответствии с назначениями врачей, имели противопоказания в связи с имеющимися сопутствующими заболеваниями. С 2017 года заявитель неоднократно обращался в Медсанчасть исправительных учреждений по вопросу замены назначенной терапии, в связи с ее побочным действием. В октябре 2022 года, Х. скончался в медсанчасти ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области», — рассказала Семёнова.

Прокуратура даже подтвердила нарушения при оказании помощи. Но начальник медсанчасти №6 при ангарской колонии №15 отделался «представлением» от прокуратуры.

Более того, во время выездной проверки в ИК-15 установлено, что в отряде строгих условий отбывания наказания в воспитательной комнате, в которой осужденные находятся в течение всего времени, за исключением сна и приема пищи, предусмотрена площадь 0,4 кв. метра на человека — из мебели только приваренные к полу табуреты, там же установлен

бачок с питьевой водой с одной кружкой на 38 человек.

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