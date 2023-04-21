Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано

© Предоставлено правозащитниками. Один из пострадавших Руслан Лемов

В Иркутской области суд продолжает рассматривать уголовные дела о массовых изнасилованиях заключенных ангарской колонии №15 в следственных изоляторах. Прокуратура вместе с адвокатами подсудимых смогли вывести из процессов представителя потерпевших. Это случилось после того, как тот допросил одного из свидетелей, признавшего, что прямо во время насилия над осужденными в камеры заходили сотрудники ФСИН, но они не привлечены к уголовной ответственности.

Куйбышевский районный суд Иркутска рассматривает не менее шести дел о сексуализированном насилии над заключенными ангарской ИК-15, совершенном в иркутском СИЗО-1. Потерпевших по трем из них представлял правозащитник Пётр Курьянов, который уже несколько лет расследует издевательства над осужденными в Приангарье.

Напомним, в апреле 2020 года осужденных вывезли из ангарской колонии после акции протеста и массово пытали в других учреждениях ФСИН — их заставляли оговорить себя в «бунте» и дать показания против других. Только почти через год было возбуждено несколько уголовных дел о сексуализированном насилии над заключенными. Сотрудники ФСИН проходят по ним отдельно от «разработчиков» — тех заключенных, которые могли пытать арестованных из ангарской колонии. О промежуточных итогах всех дел читайте в нашем спецпроекте.

По одному из дел о сексуализированном насилии (ч. 2 ст. 132 УК) обвиняемыми проходят сотрудничавшие с администрацией СИЗО-1 «разработчики» Владимир Махмудов и Денис Голиков. Потерпевшим — Руслан Лемов. На недавнем заседании допрашивали очередного свидетеля обвинения, который в ответ на вопросы представителя Лемова Петра Курьянова рассказал, что сотрудники СИЗО заходили в камеру для проверок тогда, как избитый Лемов лежал «связанным под окном» (стенограмма есть в распоряжении Тайги. инфо).

«Такие показания в суде чреваты сразу несколькими эпизодами по ст. 286 УК [превышение полномочий] в отношении этих сотрудников, на которые закрыл глаза на следствии следователь [СК РФ по Иркутской области Александр] Корнев [который вел дела о пытках]», — рассказал редакции Курьянов.

Вскоре после этого допроса представитель прокуратуры Новикова подала ходатайство об отводе Курьянова в качестве представителя потерпевшего от пыток. В качестве повода гособвинение использовало попытку допросить Курьянова еще на стадии предварительного следствия по самому первому эпизоду о пытках заключенных в 2021 году. Зампреду суда Анне Тонконоговой, которая рассматривает дело, этого оказалось достаточно, и она удовлетворила заявление прокуратуры.

Затем Курьянова на основании ходатайств гособвинителя и обвиняемых вывели из двух других дел о массовых изнасилованиях заключенных: в отношении «разработчиков» Алексея Говорина, Николая Шадрина, Юрия Картопольцева и Вячеслава Разума, а также против Николая Курбатова, Антон Оленникова, Ильи Гагарина и Алексея Славгородского (в общей сложности им вменяют 98 эпизодов сексуализированного насилия). Здесь решения принимала судья Людмила Иванова, которая рассматривает оба дела.

При этом Курьянов официально не проходил свидетелем ни по одному из этих дел. Только в 2021 году, когда он представлял интересы еще одной жертвы жестоких пыток Евгения Юрченко, следователь Корнев попытался допросить его, чтобы перевести в статус свидетеля. Правозащитник расценивал это как провокацию. Из того производства со временем и были выделены другие дела о пытках, которые не связаны с Юрченко — их сейчас и рассматривает суд.

Более того, представительница прокуратуры Новикова могла получить материалы стороннего уголовного дела о пытках в отношении Юрченко незаконно, заявил судье Анне Тонконоговой Петр Курьянов.

«Следствие закрыло глаза на эпизоды с сотрудниками на проверках [во время издевательств над заключенными], и сейчас я им [в суде] все карты спутал, — считает Курьянов. — Хотели быстро- быстро без этих подробностей рассмотреть, а сейчас уже стоит вопрос о выделении материалов по ст. 286 [о превышении полномочий] на сотрудников, заходивших на проверку».

В то же время, правозащитники признали, что теперь вряд ли получится найти представителей для всех потерпевших, которые, напомним, подвергаются давлению. Им удалось найти двух доверенных юристов, но других местных они привлекать не хотят. «Местные [адвокаты] уязвимы по таким делам», — считает Курьянов.

Решения об отводе из рассматриваемых в суде дел можно будет обжаловать только вместе с итоговыми приговорами, пояснил Курьянов.

Дела о пытках. Ответ Следственного комитета

Относительно подробно известно только о трех крупных делах о пытках в отношении «разработчиков», которые дошли до суда. Параллельно Иркутский областной суд рассматривает дело в отношении экс-начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, а также дежурного помощника начальника следственного изолятора Евгения Шадаева и еще одного сотрудника Андрея Москвитина. Их обвиняют в организации пыток Кежика Ондара, по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Им вменяют только один эпизод, несмотря на то, что сотрудники работали в СИЗО именно во время массовых пыток.

Расследование крупного дела о пытках в Иркутской области началось с заявления заключенного Евгения Юрченко. Его вместе с сотнями других осужденных увезли из ИК-15. Большую часть людей отправили в иркутское СИЗО-1, а Юрченко вместе с десятками других — в ангарское СИЗО-6. Там к его половому члену привязывали провода с током, а одного на его глазах насиловали, других жестоко избивали.

Только в феврале 2021 года после заявлений Юрченко и правозащитников удалось возбудить дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и по пункту «д» ч. 2 ст. 117 УК (истязания с применением пыток). Позже, в мае, было возбуждено дело о групповом сексуализированном насилии над тремя заключенными (пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК). В августе к нему добавились еще 16 потерпевших. В общем деле были и эпизоды насилия на территории ИК-15. Число потерпевших приближалось к 30.

Но затем СК разделил дела по территориальной принадлежности — отдельно по СИЗО-6 и по СИЗО-1. И выделил еще одно производство — по превышению полномочий (ст. 286) в СИЗО-1 и ИК-15, но данных об этих делах по-прежнему практически нет.

Сейчас лишь известно, что одно дело о «превышении полномочий» завершено. По нему проходят подозреваемыми экс-начальник СИЗО-1 Игорь Макеев и его бывший зам Антон Самара. Им вменяют то, что они переводили заключенных в камеры, где содержались, в том числе подследственные.

По пытках в СИЗО-6 обвиняемыми в превышении полномочий и сексуализированном насилии вместе с «разработчиками» стали начальник смены первого режимного корпуса Василий Луковский и замначальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян. Срок ознакомления с материалами был продлен до ноября 2022 года. По последним данным, дело пока не передали в суд, а Луковского отпустили из СИЗО под домашний арест.

Точное количество потерпевших по тем уголовным дела о сексуализированном насилии, установить пока невозможно из-за того, что их рассматривают в закрытом режиме. Тайга.инфо сделала запрос в СК РФ по Иркутской области с просьбой сообщить число потерпевших, а также количество сотрудников ФСИН, привлеченных к уголовной ответственности из-за пыток заключенных ИК-15. Сначала ведомство просто не ответило на эти вопросы, написав вместо этого, что «уголовное дело по факту бунта в ИК-15 находится на завершающей стадии», хотя редакция спрашивала вовсе не о нем.

После того, как Тайга.инфо обжаловала этот ответ в областную прокуратуру, Следственный комитет прислал новый «ответ на запрос». В нем ведомство отказалось раскрывать данные под предлогом «предварительного расследования», хотя редакция запрашивала информацию только о тех делах, которые рассматривает суд.

Тайга.инфо