Дело душившего школьницу новосибирского полицейского дошло до суда

Новосибирского полицейского подозревают в угрозе убить школьницу прямо на улице. Мужчина был пьян.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего младшего сержанта полиции, которого подозревают по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«По данным следствия, 26 марта в вечернее время на одной из улиц Центрального района между находящимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и 16-летней девушкой произошла ссора по незначительному поводу, в ходе которой подозреваемый стал сдавливать руками ее шею, совершив действия направленные на угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», — рассказали в Следственном комитете.

Школьнице удалось вырваться. Подозреваемым в нападении стал сотрудник ППС.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.