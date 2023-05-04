Власти потратят сотни миллионов на очистку алтайского озера Манжерок. Это может уничтожить его, считают экологи

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На очистку Манжерокского озера в Республике Алтай планируют потратить сотни миллионов по нацпроекту. Главным принципом власти называют «не навредить», однако с ними готовы поспорить экологи. Так, по мнению новосибирских общественников, предыдущая очистка озера уже могла ему навредить, такие же опасения высказывали и жители республики. Эксперты требуют остановить работы на территории памятника природы, переделать проект и создать охранную зону.

Манжерокское озеро — одно из самых известных мест отдыха на Алтае. Оно находится неподалеку от Горно-Алтайска у излучины реки Катунь и доступно для широкого круга туристов. Озеро было особенно знаменито своим водяным орехом — чилимом.

В 2023 году власти заявили, что Республика Алтай получит 400 млн рублей на очистку Манжерокского озера. Средства выделяются по нацпроекту «Экология» (проект «Сохранение уникальных водных объектов»).

По словам губернатора Олега Хорохордина, проектно-сметная документация по «реабилитации» озера подготовлена на основе результатов исследований научной лаборатории Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Их инициатором был всесезонный курорт «Манжерок», который уже начал «восстановительные работы» и планирует потратить 430 млн рублей из собственных средств.

«Манжерок», подконтрольный Сбербанку — один из крупнейших горнолыжных курортов в Республике Алтай. За зимний сезон 2022−2023 годов турпоток на курорт вырос почти вдвое и достиг 180 тыс. человек. На курорте действуют три канатных дороги, 22 км горнолыжных трасс, гостиница на 82 номера. Развитие инфраструктуры продолжается. Запланировано строительство новых горнолыжных трасс и канатных дорог, семейного парка, панорамного ресторана на вершине горы Синюха.

«Господдержка в свою очередь позволит завершить необходимые работы по экологической реабилитации Манжерокского озера. Все мероприятия будут сопровождаться необходимыми заключениями экспертов и пройдут под общественным контролем. Главный принцип во всей этой работе — не навредить и вместе сохранить уникальное озеро для будущих поколений», — уверяет Хорохордин.

«Экологическая катастрофа»

Это не первая очистка озера за последние несколько лет. Предыдущая закончилась скандалом и обвинением в создании «экологической катастрофы».

В сентябре 2017-го озеро инспектировал тогдашний глава региона Александр Бердников. «Производится расчистка центральной части озера. Мы не будем трогать те территории, где находятся реликтовые растения, они не пострадают, — обещал Бердников. — Сейчас расчищаем ручьи и родники, которые озеро питают, также отсыпем берега озера песком вместе с ГЛК „Манжерок“».

Губернатор объяснял необходимость проведения работ деградацией озера, гибель которого допустить нельзя: «Это озеро — уникальный природный объект, практически единственный теплый водоем в регионе, здесь растут реликтовые растения — орех чилим и водяные лилии».

На реализацию проекта было выделено более 70 млн рублей. Основным видом работ называлась выемка иловых отложений. Это должно было, помимо очистки, углубить водоем.

«Работы проводят земснарядом, с помощью которого ил вынимается из водоема и транспортируется на расположенные вне водоохранной зоны озера карты намыва (отстойники), где ил укладывается, осаживается, отстаивается. В итоге получается площадка, которую в дальнейшем можно использовать для хознужд», — говорили в пресс-службе администрации региона.

А через два года глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам о похищении средств, вложенных в очистку озера и систему оснежения склона горы Малая Синюха, у подножия которой работает туристический комплекс «Манжерок», подконтрольный компании.

«Более того, они [подрядчики, выполнявшие работы] вытащили из озера тину и водоросли и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера. И, фактически, здесь сегодня экологическая катастрофа», — говорил Греф.

По его словам, Сбербанк добивался выделения федерального финансирования на очистку озера и оснежение горы.

Генподрядчиком проекта очистки было АО «АИЖК Республики Алтай», субподрядчиком называли АО «Сибгидромехстрой», на сайте которого фотографии работ на озере размещены в разделе «создание зоны отдыха».

фото sibgms.ru

Уголовное дело на сотню миллионов

Махинации со строительством системы оснежения в итоге стали частью уголовного дела вице-премьера правительства региона Роберта Пальталлера и гендиректора АО «АИЖК Республики Алтай» Михаила Карпенко.

По версии следствия, они организовали строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» без экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Победа «АИЖК Республики Алтай» в аукционе была незаконной из-за необоснованного отклонения заявки второго участника, считают силовики.

На основании представленной Карпенко документации подрядчику из бюджета перечислили более 505 млн, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей. Чем закончились заявления в полицию об очистке озера, в открытом доступе найти не удалось.

Зато в 2020-м местное минприроды отчиталось об улучшении состояния Манжерокского озера после очистки. Сообщалось, что из водоема вытащили 217 тыс. кв. метров донного ила. Илы разместили в северо-восточной части озерной котловины, отделенной от него дамбой. Кроме того, утверждалось, что была восстановлена проточность озера, отсутствие которой называлось одной из основных причин деградации.

В процессе мониторинга Алтайский региональный институт экологии в 2019—2020 годах провел 11 туров обследования акватории озера, был изучен химический состав и частично микробиологические показатели 72 проб озерной воды, цитировали отчет «Новости Горного Алтая». Отмечалось, что ситуация с качеством воды Манжерокского озера значительно улучшилась и находится на условно благоприятном уровне.

«Работы уничтожат остатки уникальной экосистемы озера»

В 2022 году минприроды через суд обязали создать охранную зону около Манжерокского озера, которое признано памятником природы. В 2023 году исполнением решения заинтересовались новосибирские общественники и направили запрос в природоохранную прокуратуру. Из ответа (есть в распоряжении Тайги.инфо) на запрос эколога-общественницы Натальи Прийдак, помимо сообщения о сроках создания охранной зоны, говорилось, что водоем отдан в пользование ООО «ВК Манжерок» для проведения работ по очистке дна. Срок окончания работ — август 2023 года. Объем вынимаемой травянистой и кустарниковой растительности составит 75 тыс. кубометров.

Ранее в работах «ВК Манжерок» на озере природоохранная прокуратура нашла нарушения. В 2021 году установлено, что вдоль юго-западной окраины озера между техническим водоемом и озером ООО «Всесезонный курорт „Манжерок“» построило дорогу с водопропускными сооружениями, которая располагается за пределами озера.



«Проведенной проверкой установлено, что при осуществлении водопользования на основании вынесенного минприроды Республики Алтай решения о предоставлении водного объекта в пользование программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной с отделом водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ в месячный срок не согласована, что не позволяет осуществлять надлежащий мониторинг состояния водного объекта в соответствии с мероприятиями программы, — говорили в прокуратуре. — Кроме того, при строительстве дороги допущено нарушение почвенного покрова и травянистой растительности в границах памятника природы „Озеро Манжерокское“».

После ответа прокуратуры экологи подготовили обращение в Генпрокуратуру и в приемную президента РФ. По их мнению, проведенная ранее чистка уже нанесла ущерб озеру, а новая просто сделает из него искусственный водоем.

«Было установлено, что в результате проведения в 2018 году на акватории ПП „Манжерокское озеро“ работ по дноуглублению и изъятию донных отложений оказано негативное воздействие на состояние охраняемых природных комплексов и их компонентов; причинен вред популяциям объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Алтай: сократилась численность водяного ореха плавающего (гребенчатого — Trapa natans), нарушена среда обитания стрекозы шафрановой — Sympetrum croceolum, занесенных в Красную книгу Республики Алтай (2017). Популяция стрекозы шафрановой, по всей видимости, была уничтожена во время „чистки“ озера в 2018 году», — говорится в экспертном заключении ученых, которое Прийдак предоставила Тайге.инфо.

фото sibgms.ru

В 2021 году депутат парламента Республики Алтай Сергей Кухтуеков также рассказывал Тайге.инфо о негативных последствиях обустройства озера: «Государство вложило в обустройства пляжа на озере много десятков миллионов рублей. Также было углублено само озеро. Правда, варварски, как любят делать временные люди. Угробили популяцию краснокнижного чилима. Сейчас вода до сих пор мутная. Купание невозможно. Многие предприниматели арендовали торговые площади, работали, нарабатывали репутацию и клиентов. А в этом году пляж закрыли для всех».

В обращении в Генпрокуратуру общественники указывают, что упомянутая в ответе местной природоохранной прокуратуры «травянистая и кустарниковая растительность» не произрастает на дне водоема.

Там же активисты предполагают, что содержание заявленных ООО «ВК «Манжерок» работ больше соответствует интересам их другого проекта — «уничтожение сплавины (плавающий на поверхности воды мохово-осоковый ковер) и кустарниковой растительности по берегам озера с целью сооружения бетонной набережной».

«Однако, природные объекты, расположенные вдоль восточного и южного берегов озера являются неотъемлемой частью его экосистемы и в первую очередь должны войти в охранную зону памятника природы. Данные работы не имеют никакого отношения к целям регионального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“, они окончательно уничтожат остатки уникальной экосистемы озера, которые еще сохранились после разрушительной чистки в 2018 года (в настоящее время озеро медленно восстанавливается и непоправимый урон до сих пор не удалось нивелировать). Необходимость для еще одного такого мероприятия отсутствует», — считают авторы обращения.

Они просят принять «незамедлительные меры реагирования и остановить хозяйственную деятельность на территории памятника природы и на прилежащей территории и обязать застройщика переделать проект с учетом требования сохранности ООПТ в естественном состоянии, обеспечить, в соответствии с решением суда, создание охранной зоны памятника природы „Манжерокское озеро“». Кроме того, нужно провести межевание и постановить на кадастровый учет границы охранной зоны.

Другие проблемы

Махинации с системой оснежения и споры из-за очистки озера — не единственные скандалы вокруг Манжерокского. В 2021 году 19 бизнесменов обратились к депутату Сергею Кухтуекову. Они рассказали, что власти запретили им работать на озере.

«Предприниматели несколько лет осуществляют деятельность, связанную с туристическим потоком на Манжерокском озере, — говорилось в письме Кухтуекова прокурору региона. — В этом сезоне [2021 года], несмотря на большой туристический поток, предпринимателей не пускают на пляж озера к своим киоскам и имуществу. Администрация Майминского района запрещает охране открывать ворота и предоставлять доступ к водному объекту ни туристам, ни предпринимателям».

Местные власти утверждали, что решение принято из-за конфликта с главным арендатором.

Кроме того, в мае 2022 года Горно-Алтайский горсуд вынес приговор бывшему министру образования и науки Республики Алтай Алексею Бондаренко за превышение должностных полномочий.

Бывший региональный министр незаконно предоставил субсидию «Республиканскому центру туризма, отдыха и оздоровления» на организацию работы поста спасателей на пляже озера Манжерокское, находящегося в пользовании ООО «Чистые пруды». Ущерб от его действий оценили в 1,1 млн рублей.



Тайга.инфо