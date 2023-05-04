Власти пообещали не открывать исправительные центры в Искитиме и деревне Шибково после поджога одного из них

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Искитимские власти решили не открывать исправительные центры для осужденных около завода на территории города и в деревне Шибково. Ранее предполагалось их разместить в интересах «Новосибирской птицефабрики», которая рассчитывает использовать труд заключенных. Местные жители выступают против таких учреждений. 3 мая стало известно о поджоге здания, где должен был открыться один из таких центров. На 6 мая запланирована акция протеста.

«В ходе переговоров между ГУФСИН России по Новосибирской области, АО «Новосибирская птицефабрика» и администрацией города Искитима принято решение — исправительный центр для осужденных к принудительным работам на базе имущества АО «Новосибирская птицефабрика, расположенного на участке возле АО «НЗИВ» в границах муниципального образования Искитим, открываться не будет», — говорится в заявлении администрации Искитима.



Аналогичное заявление вышло (даже дважды — 3 и 4 мая) в тг-канале администрации Искитимского района.

«Расширение сети исправительных центров в России проводится по поручению нашего президента, чтобы помочь осужденным социализироваться, быстрее приспособиться к жизни в обществе после отбывания срока наказания, а предприятиям решить проблему кадрового голода, — прокомментировал глава района Юрий Саблин. — Новосибирская птицефабрика — крупный работодатель в нашем районе, испытывает сегодня большую нехватку персонала, и такой центр позволил бы предприятию снять остроту проблемы. Но поскольку идея открыть исправительный центр в деревне Шибково вызвала у жителей большой протест, мы сегодня приняли совместное решение прислушаться к пожеланиям сельчан».

В 2023 году стало известно о планах разместить исправительные центры ФСИН в Шибково и в Искитиме неподалеку от «Новосибирского завода искусственного волокна». Инициативу поддерживает агрохолдинг «Новосибирская птицефабрика», чтобы заключенные работали на предприятиях компании, рассказывала Тайга.инфо.



22 апреля в Искитиме прошел митинг против открытия центров. А 3 мая стало известно о пожаре в здании центра в Шибково. На 6 мая местные жители запланировали в деревне очередной митинг.



Летом 2022 года корпорация выступала за создание такого учреждения на территории Искитима в микрорайоне Шипуново — заместитель гендиректора компании Галина Лупанова утверждала, что заключенные будут работать на птицефабрике, которая уже «на протяжении двух лет налаживает взаимодействие с ГУФСИН, использует труд осужденных, доставляя их на работу». Но в августе 2022 года люди массово выступили против — их поддержали чиновники и местная полиция. Мэр Сергей Завражин пообещал, что исправительного центра не будет.

АО «Новосибирская птицефабрика» входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Он, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Чуркину, Леониду Ющенко, Владимиру Хорошилову, Ирине Архипенко и Сергею Лесику. Выручка «Новосибирской птицефабрики» в 2021 году составила 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 205,8 млн.

Участники митинга 22 апреля решили обратиться в Генпрокуратуру РФ , к губернатору, президенту и в правительство РФ.





