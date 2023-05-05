Дело о гибели пяти сотрудников бурятского целлюлозного комбината от газа дошло до суда

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Топ-менеджеры «Селенгинского целлюлозно-картонного комбината» предстанут перед судом по делу о гибели пятерых сотрудников, отправившихся газом.

Директора по производству ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», начальника цеха комплекса очистных сооружений, начальника отдела промышленно-экологического контроля и технолога обвиняют в нарушении требований охраны, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК) и в нарушении правил выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повлекшим смерть (ч. 3 ст. 251 УК). Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СК РФ по Бурятии 5 мая.



Следствие установило, что 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя один из отстойников, который использовали для очистки сточных вод, содержащих биологически активные вещества. По правилам, его должны были сразу же опустошить, но этого не сделали, и из-за гниения в воде появились сероводород и иные химические вещества. «Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки», — рассказали в ведомстве.

Только 14 апреля отстойник начали опорожнять, из-за чего сероводород вышел наружу в помещение резервуара. Концентрация газа в котором почти в 1 тыс. раз превысила норму.

Вечером 17 апреля в помещение поочередно зашли пять человек. Они потеряли сознание и погибли.

«При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода», — рассказали в СК.

Погибли три сотрудницы предприятия и два сотрудника. Еще одна женщина пострадала, писала Тайга.инфо.