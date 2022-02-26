30 лет со дня Ходжалинской трагедии в Карабахе

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Ходжалинская трагедия — одна из самых страшных страниц в истории азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии бронетехники и военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка бывшего СССР, дислоцированного тогда в Ханкенди (Степанакерте), захватили город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. При штурме погибли более 600 жителей. И даже спустя 30 лет виновные так и не понесли наказания.

Тайга.инфо перепечатывает текст «Ленты.ру» о событиях тех дней.

События в Ходжале называют самым кровавым и жестким эпизодом войны в Нагорном Карабахе. По официальным данным, погибли 613 человек, включая 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Полностью погибли 8 семей, круглыми сиротами остались 25 детей, а 130 детей потеряли одного из родителей. 1275 человек были взяты в плен либо в заложники. Из пленных о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Под ударом

«Начиная с 1 января 1992 года армяне стали предпринимать вооруженные вылазки за пределы Степанакерта, — рассказывает в своей книге «Черный сад» британский журналист Том де Ваал, специализирующийся на проблемах России и Кавказа. — Они захватили азербайджанские деревни вокруг города, изгнав сотни остававшихся там азербайджанцев. Их главной целью теперь оказался Ходжалы, город, расположенный в девяти километрах к северо-востоку от Степанакерта, где находился единственный в регионе аэропорт. Когда-то в Ходжалы в массовом порядке были размещены азербайджанские переселенцы. В 1991 году его население составляло 6300 человек».

C вечера 25 февраля Ходжалы начали интенсивно обстреливать из пушек и тяжелой бронетехники. В результате в городе вспыхнули пожары, и около пяти часов утра 26 февраля весь город был охвачен пламенем.

Панорама села Ходжалы. Фото: Ամալիա Առստամյան / Wikimedia

Затем началось наступление. «Армяне штурмовали город. Мама, брат и я укрылись в гараже, отец отказался покидать дом, — вспоминает жительница Ходжалы Севда Сямран гызы Керимова. — Спустя некоторое время он пришел, истекая кровью. Мы перевязали рану и решили направиться в Агдам. (…) В направлении Нахичеваник армяне преградили нам путь и открыли огонь на поражение. Мы укрылись в кустах. Мой брат велел мне бежать, а сам пошел спасать отца. Земля вокруг была усеяна трупами. Среди убитых были и наши родственники. Над трупами глумились, было очевидно, что несчастные погибли под чудовищными пытками. Сердце обливалось кровью, глядя на это зрелище».

Нагорный Карабах. Разрушенный город Ходжалы. Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости

«Войдя в город, танки и бронетранспортеры разрушали дома и давили людей, — рассказывал другой очевидец той страшной трагедии Джамиль Мамедов. — Прихватив с собой пятилетнего внука и 14 тысяч рублей, я побежал в сторону леса. Чтобы ребенок ночью не замерз, я снял свою одежду и укутал его. Но это не помогало. Пришлось зарыться с малышом в снег. Утром, поняв, что ребенок не выдержит, я направился в ближайшее армянское село Нахичеваник, где нас встретили вооруженные армяне».

Джамиль умолял их взять деньги и ребенка отпустить его с ребенком в Агдам, но его избили, ограбили и заперли обоих в хлеву, где продержали четыре дня без еды и воды.

«Когда через четыре дня нас с внуком доставили в Аскеранский район, там началось такое, что хлев в Нахичеванике вспомнился как рай, — продолжал свой рассказ Джамиль Мамедов. — Иностранные наемники выдернули у меня ногти на ногах, (…) били меня ногами по лицу. После пыток, продолжавшихся несколько часов, меня обменяли на арестованного армянина. А внука моего отобрали. Ничего не знаю и о судьбе жены и дочери».

В такой ситуации оставшееся в Ходжалы и окруженное армянами население вынуждено было покинуть город, надеясь дойти до населенного азербайджанцами центра Агдамского района. Но их надеждам не суждено было сбыться.

«Вблизи села Нахичеваник попали в засаду, — вспоминает еще одна жительница Ходжалы Санубар Алекперова. — То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу».

«Мы пытались прорваться через лесопосадки в Агдам, но вблизи села Нахичеваник были встречены шквальным огнем солдат и боевиков, — рассказывает свою историю Джанан Оруджев. — Немало детей и женщин было истреблено. Сына моего расстреляли, 16 лет ему было. Забрали у меня дочь 23 лет с детьми-близнецами и вторую дочь, 18-летнюю, беременную».

Фото: Ilgar Jafarov / Wikimedia

Российский телерепортер Юрий Романов описал события под Ходжалы в книге «Я снимаю войну…»: «Когда мы приезжаем, наконец, к госпитальному поезду, на платформе и в вагонах идет кровавая работа. Одна за другой к перрону подъезжают машины с горящими фарами, и с них сгружают уж совсем непривычных раненых: женщин, детей и стариков.

— Откуда привезли? — спрашиваю очумевшего водителя.

— Ходжалы... — машет он рукой, и как только кузов освобождается, машина рывком трогается и уезжает...

— А это откуда? — спрашиваю второго водителя, привезшего в салоне уазика, в просторечии называемого «буханка», целую семью. Израненные, все в крови, женщина и трое детей.

— Ходжалы... — говорит водитель, помогая выйти из машины раненой женщине с мертвым ребенком».

«Утром 26 февраля 1992 года, когда мы возвращались откуда-то из-под Ханкенди, — вспоминал пилот вертолета Леонид Кравец, — второй пилот кричит мне: "Смотрите, сколько внизу разбросано тряпок!". Я посмотрел вниз и заметил, что все поле было разноцветным. Мы пошли на снижение и вдруг увидели, что это трупы. Убитых было никак не меньше 300-400 человек, может быть, даже больше».

Азербайджанские мужчины с телом убитого во время Ходжалинской резни в Нагорном Карабахе. Фотография сделана 10 марта 1992 года. Баку, Азербайджан. Фото: Chuck Nacke / Legion-Media

Запланированное уничтожение населения Ходжалы подтверждается ответом бывшего военного командира армянских соединений Сержа Саргсяна, в 2008 году избранного президентом Армении, на вопрос английского журналиста Томаса де Вааля в связи с этой трагедией. Как пишет Томас де Вааль, когда он попросил армянского военного командира Сержа Саргсяна поговорить о захвате Ходжалы, он рассказал о произошедших событиях более точно и более жестко: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они полагали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Нам удалось сломать этот стереотип». По мнению журналиста, эта оценка заставляет под другим углом взглянуть на самую жестокую бойню карабахской войны. «Не исключено, что эти массовые убийства явились, пусть хотя бы и отчасти, преднамеренным актом устрашения», — резюмирует Томас де Вааль.

Мировая реакция

«Ходжалинская трагедия — одно из самых тяжких преступлений, произошедших после Второй мировой войны, это преступление против мирного гражданского населения как в европейской географии, так и на постсоветском пространстве, — заявил в интервью агентству «АПА» грузинский политолог Бадри Начкебия. — В ходе этой трагедии были убиты абсолютно беззащитные дети. Наверное, это единственный трагический случай на постсоветском пространстве, когда было убито так много детей. К сожалению, лица, совершившие это преступление, до сих пор не наказаны. Я думаю, что окончательного мира не будет, если справедливость в этом вопросе не будет восстановлена. Все преступники, совершившие эту трагедию, должны ответить перед международным правосудием, их необходимо наказать».

Бадри Начкебия Кадр: Sputnik Georgia - все о Грузии / YouTube

В феврале 2005 года представитель штата Индиана в Конгрессе США, член Комитета по международным отношениям конгрессмен Дэн Бартон, выступая в Палате представителей, призвал Конгресс признать Ходжалинскую тpагедию геноцидом. «До февраля 1992 года Ходжалы был небольшим городом в Азербайджане. Сегодня его не существует. Слово "Ходжалы" превратилось для всех азербайджанцев и населения региона в символ горя, скорби и жестокости», — сказал конгрессмен.



Мужчина стоит перед портретами во время церемонии, посвященной 24-й годовщине Ходжалинской трагедии. Фото: Aziz Karimov / Pacific Press Agency / Legion-Media

30 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из Албании, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Люксембурга, Македонии, Норвегии, Польши и Турции в письменной декларации № 324 заявили, что «26 февраля 1992 года армяне вырезали население Ходжалы и полностью уничтожили город», и обратились к Ассамблее с призывом признать резню в Ходжалы частью геноцида, проводимого армянами против азербайджанского населения. В 2010 году парламентская ассамблея Организации Исламской конференции приняла документ, согласно которому парламентам 51 государства рекомендовано признать Ходжалинскую трагедию преступлением против человечности. Но до сих пор в Армении никто не осужден за убийство мирных жителей, не проведено никакого расследования.

События тех дней сегодня вспоминают по всему миру. Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс в американском штате Северная Каролина объявили 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии. Этому событию будет посвящена конференция под названием «Карабах и Ходжалинский геноцид», которая пройдет в иерусалимском Центре наследия Менахема Бегина. Выразили соболезнования азербайджанскому народу и члены британского парламента. Месяц назад Азербайджан поднял в ООН вопрос о безнаказанности виновников Ходжалинского геноцида, а МИД республики призвал Ереван сознаться в своих преступлениях, чтобы они не повторялись в будущем.

Источник: Lenta.ru, «Преступники должны ответить перед международным правосудием», Константин Ляпунов, 24 февраля