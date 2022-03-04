S7 отменяет все международные рейсы
© Кирилл Канин
S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Пассажиры смогут вернуться домой рейсами партнерских авиакомпаний.
S7 Airlines отменяет все рейсы по международным направлениям с 5 марта. Об этом авиакомпания сообщила в своем тг-канале.
«Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров, — рассказал перевозчик. —Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса».
Ранее S7 лишь частично сокращала полетную программу. Отменены рейсы даже в те страны, которые не закрывали небо для российских перевозчиков из-за ситуации в Украине, писала Тайга.инфо.
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