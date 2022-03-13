Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 9

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

18:07 В Санкт-Петербурге сообщается о массовых задержаниях журналистов, которые освещали акции протеста.

Среди них корреспондентка Avtozaklive Ангелина Трофименко, корреспонденты «Новой газеты», Закс.ру, MR7, а также журналистка «Соты» Анастасия Рогачева. По данным «Соты», в городе задержаны журналисты уже пяти изданий.

17:29 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия») горожанам придумать названия для «перепрофилирования» иностранных кафе. Он напомнил о начале продаж в Москве в 1937 году «Горячей Московской котлеты».

А в эфире «Утра с мэром» Кузнецов сказал, что «Макдоналдс» можно было бы переименовать в «Котлету по-русски».

17:07 В красноярских канцелярских магазинах резко подорожала офисная бумага. Товар уже стал дефицитным, передает НГС24.

Раньше за пачку бумаги формата А4 в розничных магазинах платили 240−270 рублей в зависимости от производителя, то сейчас цены достигли 500 рублей.

«Мы проводили переоценку в связи с нынешней ситуацией. Сейчас все дорожает», — отметили в магазине «Пиши-рисуй».

16:57 McDonald’s в Красноярске готовится к закрытию, назначенному на 14 марта.

16:42 В Иркутске полиция не пускает адвокатов к задержанным на акции, которых увезли в отдел №5. По данным «Иркутского инсайдера», в отделе находятся 25 задержанных.

t.me/irk_insider

16:32 Один из центров полиграфии в Новосибирске заявил об отказе печатать материалы, содержащие «политические высказывания». Фотографию «постановления» фирмы UniverPrint, подписанного Полиной Поповой, опубликовал телеграм-канал «Ненаучный городок».

Филиалы UniverPrint работают на улицах Ильича, 23 и Демакова, 30 в Академгородке, а также в наукограде Кольцово.

16:25 В Томске, по данным ОВД-инфо**, на протестных акциях задержано не менее семи человек.

15:39 В Омске на акции задержали двоих человек — Андрея Мухина и Игоря Пушкина, передает ОВД-инфо**.

15:25 Судя по всему, акция в Новосибирске, которую ожидали силовики, так и не состоялась. Было несколько одиночных пикетов.

15:18 Молодой человек с плакатом «Путина в отставку» задержан в центре Новосибирска, передает корреспондент Тайги.инфо.



Также известно о задержании одного из протестующих в Академгородке. Таким образом, известно уже о четверых задержанных в Новосибирске.







15:11 Одиночный пикет в центре Новосибирска.

Фото Тайги. инфо

И еще фотографии из центра города от читателей и наших корреспондентов.

14:46 В Новосибирске полицейские продолжают требовать паспорта у прохожих на площади Ленина.

14:22 На площади Ленина в Новосибирске мужчина встал с пустым белым листом. К нему подошли полицейские, он задержан. Его увели под предлогом запрета на массовые мероприятия в условиях ковидных ограничений.

Другой мужчина спросил: «А что там написано?» Сотрудник МВД ответил: «Написано идти домой».

14:20 Центр Новосибирска.





14:14 На площади Ленина в Новосибирске полицейские спрашивают у прохожих, что они тут делают и кого ждут, а также смотрят их паспорта, передает корреспондент Тайги.инфо.

14:08 В Иркутске акция, судя по сообщениям активистов, закончилась. Известно о задержании около 20 человек. Часть из них повезли отдел полиции №5.

13:54 В Новосибирске полиция оцепила площадь Ленина, передает корреспондент Тайги.инфо.

13:52 По данным «Иркутска анархистского», в Иркутске на акции уже задержаны около 20 человек.

13:49 В Новосибирскую область отправят 1200 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В Красноярский край — около 4 тыс., говорится в постановлении правительства РФ. Но в Москве, Петербурге и Севастополе не будут никого размещать.





13:27 В Иркутске начались задержания. Уже известно о троих задержанных, сообщил «Иркутск анархистский».

Судя по опубликованным видео задержаний, полицейские не представляются. Задерживают людей без плакатов и каких-либо лозунгов.

13:24 В Иркутске около 100 человек собрались на акцию протеста в Сквере Кирова, передает «Иркутский инсайдер».

UPD: По данным «Ирсити», в акции участовали около 40 человек.

t.me/irk_insider



13:20 Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты в Россию с 13 марта, говорится на ее сайте. Ранее компания объявила об отмене рейсов, объяснив это отказом страховой компании предоставлять страховое покрытия на территории России.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года», — сказано в заявлении.

13:00 Международная федерация университетского спорта (FISU) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований «как минимум» до 2022 года, говорится на сайте организации.

Студенческие чемпионаты мира, которые должны были пройти в России и Белоруссии в 2022-м, отменены.

12:30 Госдума приняла законопроект об использовании дистанционного электронного голосования на всех выборах. В этот же документ ранее внесли поправки об отмене членов участковых, территориальных и окружных комиссий с правом совещательного голоса и другие ограничения.

Мы подготовили список сибирских депутатов, которые одобрили все это.

11:55 Некоторые предприятия Алтайского края уже столкнулись с проблемами дефицита оборотных средств и приостановки поставок. Импортного сырья хватит на срок от трех недель до двух месяцев, заявил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, передает ТАСС.

«Наши основные отрасли — это машиностроение, химия и металлообработка, формирующие более 70% обрабатывающих отраслей промышленности по валовке. Первое опасение — зарубежные комплектующие и сырье. Зарубежные компании приостановили договора о поставках по причинам того, что не понимают цены и логистики. Запасы у наших предприятий есть на время от трех недель до двух месяцев. Картину начнем видеть через три недели, когда запасы начнут заканчиваться, и если к этому времени послаблений с контрагентами и поставщиками не будет, то ситуация будет усугубляться — будет риск снижения производства вплоть до остановок, не минуем высвобождение численности», — отметил Химочка.



11:20 Читатели прислали Тайге. инфо фотографию полок одного из новосибирских магазинов сети «Мария-Ра». На них нет самого дешевого сахара и почти нет самой дешевой соли. Эти же товары остаются, но в более дорогом сегменте.

11:10 Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Новосибирской области и Красноярского края до уровня C. Это значит, что агентство считает неизбежным дефолт.

10:35 Управление гражданской авиации принадлежащих Британии Бермудских островов объявило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами.

Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов российских авиакомпаний, считают в ведомстве.

Всего в России эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Великобритании и Ирландии.

10:17 Главный редактор томского агентства новостей ТВ2 Виктор Мучник объявил об отъезде из России после блокировки сайта со стороны Роскомнадзора.

«Собрались буквально в один день. И уехали. В общем-то, куда глаза глядят. Нет у меня все еще ни второго гражданства, ни домика в какой-нибудь стране НАТО на берегу моря, да и денег, прямо скажем, негусто… Жизнь с нуля. Не в первый раз. Дело не в рисках. Когда тебе седьмой десяток бояться посадки или чего похуже как-то… не очень серьезно, — отметил Мучник в фейсбуке. — Если бы не убили ТВ2 вторично — еще поработал бы в свое удовольствие, как продолжают еще работать в России некоторые мои друзья и коллеги, которым искренне сопереживаю, потому что понимаю, чего им стоит сегодня работать честно».

Виктор Мучник, facebook.com

10:09 «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу Тайги.инфо. Никаких предварительных уведомлений, в том числе от администрации соцсети, редакция не получала.

«Этот материал заблокирован на территории РФ. на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 09.03.2022 № 37−31−2022/Треб273−22», — говорится теперь на странице.

09:40 Сербия сократит число авиарейсов в Россию, заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink, передает ТАСС.

Вучич утверждает, что решение принято под «давление Запада»: «Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса — два. <…> Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем, проблема стоит € 30 тыс. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на 5−6 дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо».



При этом Вучич напомнил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии. Но к этой стране пока претензий нет.



Главное на утро 13 марта



• «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы изданий «7×7», The Village и Republic*.



Ранее Роскомнадзор прислал «7×7» уведомление о блокировке сайта. The Village был заблокировал по требованию прокуратуры, издание объявило о закрытии российского офиса.

• Российские счета в PayPal будут заблокированы 18 марта.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России, — предупредил платежный сервис. — В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года».

• Банк России объявил, что торгов на фондовом рынке Московской биржи не будет с 14 по 18 марта. Они не проводятся уже с 28 февраля, при этом торги на валютном рынке идут.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

