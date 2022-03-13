Полиция пришла с обыском к помощнице депутата горсовета Новосибирска

© t.me/SergeBoyko. Елена Носковец

Обыск прошел у помощника независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко Елены Носковец. Ранее полиция завела три уголовных дела на помощников других оппозиционных депутатов.

Полиция пришла к Елене Носковец 13 марта. Она работает помощником независимого депутата горсовета Сергея Бойко.

Носковец стала свидетелем свидетелем по делу, возбужденному из-за звонков о ложном минировании ТРЦ «Аура» 31 января, сообщил Тайге.инфо Сергей Бойко. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Мы конечно понимаем, что это просто тупые поводы. А реальная причина — давление на депутатов коалиции [„Новосибирск 2020“], попытка заткнуть им рот», — отметил Бойко в своем телеграм-канале.

Ранее в отношении помощников других независимых депутатов также возбудили дела. В отношении Михаила Рязанцева, который работает помощником Светланы Каверзиной, возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он якобы «похитил» из горсовета 16 тыс. рублей. Рязанцев также как координатор движения «Искалеченный Новосибирск», которое освещает проблемы точечной застройки города.

Аналогичные дела заявели в отношении помощников другого независимого депутата горсовета Хельги Пироговой — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Им вменили якобы «хищения» из горсовета 22 и 11 тыс. рублей, соответственно. Обыски прошли 6 марта перед акцией протеста.

При этом спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР») утверждал, что фактов нарушений в работе отдела бухгалтерского учета и отчетности совета, который и занимается зарплатами помощников депутатов, выявлено не было.

Уголовными делами занимается МВД.