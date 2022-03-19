Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 15

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Цены на продукты первой необходимости быстро растут.

11:20 Корма для домашних животных резко подорожали в Иркутске. «ИрСити» со ссылкой на зоомагазины рассказывает, что в среднем цена на импортное питание выросла на 60-70%, отечественное подорожало на 20-30%. В качестве основной причины собеседники называют колебания курса валют, но есть и другие, например, ажиотажный спрос, который провоцирует сбои в поставках.

«Валюта сейчас выросла на 60-70%. Это значит, что поставщики на эту разницу поднимут стоимость товаров. Представим, что у дистрибьютора есть 100 пакетиков корма. Он купил эту партию за 100 долларов. Магазин берет эти 100 пакетиков уже за 101 доллар, а продаёт в рознице по 102 доллара. Из этой суммы мы лишь доллар оставляем себе, доллар уходит поставщику, а 100 долларов тратятся на закупку новой партии», — рассказал изданию собственник одного из зоомагазинов.

10:12 Проблемы с офисной бумагой докатились и до Новосибирска. О том, что цены на нее выросли почти в два раза в Красноярске стало известно еще в начале недели.

Весь ассортимент в новосибирском магазине «Вся бумага» выкупили 17 марта. В магазине не знают, когда будут следующие поставки. «Цена изменилась исходя из спроса. Но мы не сильно завышаем. У нас оказалась самая низкая цена и у нас выкупили просто всё», — рассказали в магазине сайту НГС.Новости и уточнили, что продавали по 430 рублей за пачку.

В магазине канцелярских товаров «Магазин» также нет бумаги, а последние пачки продавали по 600 рублей. В магазине «Школьник» упаковка бумаги стоит уже около 600 рублей.

10:00 Нефтесервисная компания Halliburton заявила о сворачивании своей деятельности в России и приостановке дальнейшего развития бизнеса.

«Несколько недель назад компания приостановила все поставки определенных запчастей и продуктов в Россию. Halliburton не имеет там активных совместных предприятий», — говорится в заявлении корпорации.

Halliburton — это американская транснациональная корпорация, основанная в 1919 году. Это один из крупнейших в мире поставщиков товаров и услуг для энергетики.

Главное на утро 19 марта

• Журналистов «Соты», которых которые планировали освещать провластные акции 18 марта и были задержаны, арестовали.

Бутырский районный суд арестовал Руслана Терехова на 10 суток за неподчинении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) — тот якобы отказался показать документы и содержимое кофров для фототехники. А Черемушкинский суд арестовал журналиста Павла Иванова по той же статье и с теми же основаниями, при этом Иванов полицейские задержали прямо у его дома, затолкали в гражданскую машину, а в протоколе написали будто Павел отказался предъявить документы в рамках операции «Останови досмотр», передает «Сота». Судью даже не смутил указанный в протоколе 2020 год, отметило издание.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому запрещает жителям и российским компаниям покупать доли в имуществе иностранных компаний без разрешения Центробанка. При этом банки, попавшие под санкции, могут до 1 сентября совершать операции по валютным счетам юрлиц-нерезидентов в рублях.



Путин также разрешил ЦБ ограничивать суммы покупки валюты нерезидентами. Регулятор также сможет не выдавать разрешение экспортерам на продажу валютной выручки и определять размер операций в пользу российских резидентов.

• Корпорация LG Electronics (Южная Корея), специализирующаяся на производстве электроники и бытовой техники, приостанавливает все поставки в РФ.

• Минпромторг США заявил, что 100 самолетов нарушают наложенные на Россию санкции. Среди них — личный борт Романа Абрамовича. В списке оказались 33 самолета «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, по 12 — Utair и AirBridgeCargo, а также 5 — Aviastar-TU.

США и ЕС ранее запретили сдавать в лизинг самолеты российским авиакомпаниям. Был наложен запрет на продажу запчастей к самолетам.

• Финансовая гвардия Италии наложила арест на недвижимость владельца «Северстали» Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции ЕС из-за Украины. Распоряжение коснулось жилого комплекса в городе Олбия на Сардинии, который оценивается около 105 млн евро. В начале марта власти Италии арестовали яхту Мордашова стоимостью 65 млн евро.



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