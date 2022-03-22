Алексея Навального приговорили к 9 годам

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Оппозиционера Алексея Навального признали виновным по делу о «мошенничестве» и «оскорблении суда». С учетом отмены условного осуждения по делу «Ив Роше» ему назначили 9 лет.

Судья Лефортовского районного суда Москвы Маргарита Котова на выездном заседании во владимирской ИК-2 вынесла обвинительный приговор Алексею Навальному. Она назначила ему 9 лет колонии строго режима.

Прокурор Надежда Тихонова в прениях требовала приговорить Навального по совокупности с отменой условного осуждения к 13 годам колонии и штрафу 1,2 млн рублей.

Оппозиционера обвиняют в проявлении неуважения к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко год назад и в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК*. По версии следствия, часть донатов, собранных на деятельность Фонда борьбы с коррупцией* и Штабов Навального*, он и руководители ФБК* якобы использовали «в личных целях».

В суде допросили 16 человек, приглашенных стороной обвинения, писала Медиазона**. Это были четверо потерпевших, трое экспертов и девять свидетелей, в том числе бывший сотрудника ФБК* Федор Горожанко, который назвал обвинение против Навального «абсурдным».

Сам политик считает дело сфабрикованным: «Сначала я сидел по 10 суток, потом по 15 суток, потом по месяцу, по два. Потом меня осудили, но выпустили. Потом посадили моего брата. Это развивалось логическим образом — меня попытались убить. Теперь посадили. Я все равно буду тревожить их покой. Я не соглашусь с этой властью. И самое главное — я не один такой» (цитата по Медиазоне**).

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Летом 2020 года политику Алексею Навальному резко стало плохо в самолете авиакомпании S7 на рейсе «Томск-Москва». Борт совершил экстренную посадку в Омске утром 20 августа 2020 года. Навального госпитализировали без сознания и поместили в реанимацию Больницы скорой помощи №1 Омска. Причиной стало токсическое отравление. Он впал в кому.

Глава больницы Александр Мураховский отказывался давать разрешение на перевозку в берлинскую клинику Charite на частном медицинском самолете. Когда политика доставили в Германию, врачи диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Анализы показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Им же в 2018 году отравили семью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Канцлер ФРГ Ангеля Меркель и Европейский Союз призвали Кремль отреагировать. Уголовное дело о покушении на жизнь общественного деятеля до сих не возбуждено.

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В сентябре Навальный пришел в сознание, его отключили от ИВЛ и выписали из стационара в Charite. Три независимых европейских лаборатории подтвердили отравление «Новичком». В декабре 2020-го вышло совместное расследование, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны кадровые сотрудники ФСБ Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Панаев. После этого Навальный опубликовал запись разговора с одним из своих предполагаемых отравителей. Тот рассказал, как устранял следы неназванного вещества с одежды Навального в Омске и предположил, что исход для него мог быть другим, если бы самолет не совершил экстренную посадку, а медики скорой не действовали бы по инструкции.

Через несколько дней после публикации расследования Следственный комитет возбудил в отношении «Навального и иных лиц» дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 13 января политик объявил, что вернется в Россию, и в тот же день стало известно, что оппозиционера объявили в федеральный розыск по делу «Ив Роше», в котором Европейский суд по правам человека не нашел состава — это решение признала и Россия, выплатившая Навальному компенсацию.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года. Самолет с политиком должен был сесть в аэропорту Внуково, где его хотели встретить сторонники, но борт отправили в Шереметьево. На погранпункте Навального задержали полицейские, с ним не пустили адвоката и супругу. Оппозиционного политика увезли во второй отдел полиции в городе Химки, ФСИН потребовала арестовать Алексея Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше», и судья Химкинского городского суда провела заседание прямо в актовом зале отдела полиции.

В более чем 100 городах России 23 и 31 января прошли акции протеста с требованием освободить Алексея Навального, которые власти решили жестко подавить. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил представление ФСИН о замене условного срока Навального на реальный — 2 года и 8 месяцев колонии. Ведущие мировые державы потребовали освободить политика. На стихийной акции протеста в Москве 2 февраля продолжились избиения мирных граждан. Протестные митинги и шествия также состоялись в апреле во многих городах страны.

* Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации уже ликвидированы. «Фонд борьбы с коррупцией» также ранее объявлен «иностранным агентом». Мы обязаны указывать всё это по запретительным законам.

** По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.