21-летний новосибирский военнослужащий погиб в Украине
23 Мар 2022, 08:24
Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. В Краснозерском районе объявили день траура.
«В Краснозерском районе 24 марта объявлен днем траура в связи с трагической гибелью в ходе „спецоперации“ на Украине нашего земляка — Соколова Сергея Витальевича», — говорится на сайте администрации района.
Молодому человеку был 21 год.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 11-12.
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Тайга.ТВ
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