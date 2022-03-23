21-летний новосибирский военнослужащий погиб в Украине

23 Мар 2022, 08:24

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. В Краснозерском районе объявили день траура.

«В Краснозерском районе 24 марта объявлен днем траура в связи с трагической гибелью в ходе „спецоперации“ на Украине нашего земляка — Соколова Сергея Витальевича», — говорится на сайте администрации района.

Молодому человеку был 21 год.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 11-12.

Сибирские солдаты гибнут в Украине. Что о них известно


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