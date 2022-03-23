Призванный летом 2021-го житель новосибирского села погиб в Украине
23 Мар 2022, 14:32
Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Общее официальное число жертв из региона могло достигнуть 13.
20-летний житель села Морозовка Карасукского района области Сергей Черепов погиб при проведении «специальной операции», сообщила райадминистрация 23 мая.
«В июне 2021 года был призван в ряды российской армии», — отметили чиновники. Молодой человек служил в звании рядового водителем-механиком танка.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 12−13.
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Тайга.ТВ
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