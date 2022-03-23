Призванный летом 2021-го житель новосибирского села погиб в Украине

23 Мар 2022, 14:32

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Общее официальное число жертв из региона могло достигнуть 13.

20-летний житель села Морозовка Карасукского района области Сергей Черепов погиб при проведении «специальной операции», сообщила райадминистрация 23 мая.

«В июне 2021 года был призван в ряды российской армии», — отметили чиновники. Молодой человек служил в звании рядового водителем-механиком танка.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 12−13.

Сибирские солдаты гибнут в Украине. Что о них известно


Теги



Новости из рубрики:



Тайга.ТВ

Последние материалы
23 Мар, 14:44
Уголовное дело возбудили против жителя Красноярского края за попытку убийства младенца
23 Мар, 14:36
Квартиросъемщик в Омске ударил хозяйку ножом в спину из-за безденежья и украл у нее 400 рублей
23 Мар, 14:32
Призванный летом 2021-го житель новосибирского села погиб в Украине
23 Мар, 13:27
Проведение всероссийских контрольных в новосибирских школах перенесли на осень
23 Мар, 13:14
Пьяный житель Искитима забил другого гитарой насмерть
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования