Призванный летом 2021-го житель новосибирского села погиб в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Общее официальное число жертв из региона могло достигнуть 13.

20-летний житель села Морозовка Карасукского района области Сергей Черепов погиб при проведении «специальной операции», сообщила райадминистрация 23 мая.

«В июне 2021 года был призван в ряды российской армии», — отметили чиновники. Молодой человек служил в звании рядового водителем-механиком танка.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 12−13.

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