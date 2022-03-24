28-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб в Украине

Во время «спецоперации» в Украине погиб 28-летний военнослужащий из новосибирского города Куйбышев. В феврале 2022 года его отправили в командировку в Брянскую область.

«С прискорбием сообщаю трагическую весть. В ходе военной спецоперации на Донбассе 18 марта 2022 года героически погиб наш земляк Нестеренко Семен Андреевич», — говорится на сайте администрации Куйбышевского района. Мужчине было 28 лет.

Нестеренко окончил девять классов школы № 4, с 2005 года был кадетом. В 2013 году выпустился из Куйбышевского политехнического техникума. После этого служил в спецназе ГРУ в Тамбове, где и подписал контракт.

В 2014 году Нестеренко был «в числе миротворцев во время проведения референдума в Крыму». Имеет медаль «За возвращение Крыма». В 2017 году перевелся в Новосибирск, участвовал в учениях «Запад — 2021». В феврале 2022 года его направили в командировку в Брянскую область, уточняется в группе районного Дома молодежи во «Вконтакте».

«К службе в армии Семен готовился с детства: пошел в кадетский класс, занимался огневой и парашютно-десантной подготовками (совершил более 100 прыжков с парашютом). Неоднократно был участником Поста № 1 в городе Новосибирске в составе команды Куйбышевского района, — рассказали в Доме молодежи. — Принимал активное участие в районных и областных военно-патриотических мероприятиях».

По информации учреждения, Нестеренко служил снайпером.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть 13−14.

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