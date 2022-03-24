СМИ: новорожденные остаются без документов из-за перебоев с бумагой в Хакасии

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В Хакасии из-за перебоев с бумагой новорожденные остаются без документов с начала марта. На днях бланки в регион пришли, но из-за больших очередей процесс идет медленно.

Из-за перебоев с бумагой в Хакасии новорожденные с начала марта остаются без документов, сообщило издание NotaBene.

«Дело в том, что бланки для справок делают не в Хакасии. В течение недели-двух они придут в республику, и мамы получат документы», — говорили редакции в Минздраве около недели назад.

24 марта издание рассказало, что бланков по-прежнему нет, Минздрав говорит, что ждет их со дня на день. В Республиканском клиническом перинатальном центре тг-каналу «Сибирьмедиа» заявили, что бланки пришли, но очередь скопилась очень большая, поэтому процесс идет небыстро.

Ранее бумага для печати резко подорожала в России, она исчезает с прилавков. Финская химическая компания Kemira на фоне «спецоперации» в Украине перестала поставлять в Россию и Белоруссию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой и пригодной для использования. Позже крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленинградской области прекратил выпуск листов А4.

На этом фоне Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы в школах на осень, хотя формальным поводом и назвали пандемию коронавируса.

В стране может появиться черный рынок бумаги из-за дефицита товара. При этом цены будут существенно выше нынешних, отмечал глава УФАС по Забайкалью Михаил Гойгов.

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