Еще двое новосибирцев погибли при «спецоперации» в Украине

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Еще двое жителей Новосибирской области погибли в Украине во время «спецоперации», объявленной президентом РФ. Районные чиновники ограничились публикациями в социальных сетях, проигнорировав официальные сайты администраций.

«Сегодня с 13.00 до 14.00 в районном Доме культуры состоится прощание с Федосовым Иваном Юрьевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в официальном паблике администрации Мошковского района во «ВКонтакте».

Никаких подробностей о Федосееве власти решили не приводить. На самом сайте администрации нет даже анонса прощания.

Кроме того, администрация Новосибирского района области объявила о том, что 25 марта прошло прощание с ефрейтором Андреем Гончаром, погибшим при участи в спецоперации в Украине. Он родился в 1992 году в Казахстане, занимался футболом, боксом и велоспортом. У него остались жена и сын.

«В армию был призван в России, куда переехал на постоянное место жительства. С 2013 года проходил службу по контракту, бывал в командировках в Сирии», — сказано в паблике района во «ВКонтакте».

Чиновники Новосибирского района также не стали публиковать эту новость на официальном сайте администрации.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть уже 15−16.

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