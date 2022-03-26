Тувинский вице-спикер Госдумы: «Очень сложно находиться в мирных условиях, когда они умирают. Хочется бежать к ним»

© vk.com/karaool. Кара-оол (в пиджаке) с ранеными тувинцами
Тувинский вице-спикер Госдумы: «Очень сложно находиться в мирных условиях, когда они умирают. Хочется бежать к ним»
26 Мар 2022, 07:51

Вице-спикер Госдумы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол захотел поехать в Украину во время «спецоперации» после общения с ранеными. Но он не уточнил, будет ли это делать.

«Очень сложно здесь в мирных условиях находиться, когда там они воюют, умирают, Хочется бежать, хочется идти к ним. Чем можешь, тем помочь, — сказал Кара-оол на видео, опубликованном во „ВКонтакте“. — Но сейчас у нас хорошее поколение ребят-солдат. Они очень самоотвержены, очень патриотичны».

«Казалось бы, у человека раздробленная нога, прошитый живот, а он рассуждает о том, сколько человек он защитил, уберег. Это очень приятное наблюдение. <…> Раненые рассуждают так, что как только восстановлюсь, поеду к ребятам: „Успеть бы, потому что их там меньше стало, я хочу быстрее доехать“», — добавил вице-спикер Госдумы, которого считают близким знакомым министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По официальным данным на 16 марта, было известно о семи погибших в Украине тувинцах. С тех пор глава республики Владислав Ховалыг или паблик его правительства во «ВКонтакте» не сообщали о жертвах.

По последним официальным данным Минобороны РФ, во время «спецоперации» погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии, в том числе из Тувы.

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