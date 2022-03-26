Папа Римский посвятил Россию и Украину миру: «Нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм»

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Папа Римский Франциск провел церемонию посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Марии. Это символ любви к людям. Ранее понтифик выступил за мир. Тайга.инфо запечатлела церемонию, которую транслировали в новосибирском соборе.

Папа Франциск посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы во время покаянного богослужения, которое он возглавил.

«Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о миллионах погибших в мировых войнах, — напомнил понтифик. — Не сумели выполнить обязательства, что взяли на себя как Сообщество Наций, и не оправдали мечты народов и чаяния молодежи. Нас ослепила алчность, мы замкнулись в своих национальных интересах, нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм. Мы отвернулись от Бога и предпочли жить ложью, копить злобу, убивать жизни и наращивать оружие; мы забыли, что должны защищать ближнего и наш общий дом. <…>* мы разрушаем Земной сад, грехом ранили сердце нашего Отца, Который хочет, чтобы мы были братьями и сёстрами. Мы стали безразличными ко всем и ко всему, кроме себя самих. Со стыдом взываем: прости нас, Господи!»

Почитание Сердца Марии — это символ любви к людям. Ранее Франциск выступил с молитвой за мир в Украине. Он напомнил о Каине и Авеле, о рожденных под бомбами в Киеве и двадцатилетних на фронте.

«<…> Народ Украины и народ России, с любовью чтящие тебя, обращаются к тебе с мольбою, твое же сердце бьется за них и за все народы, страдающие от <...>*, голода, несправедливости и нищеты, — сказал Папа по время церемонии посвящению Сердцу. — <…> Твоему непорочному Сердцу, Матерь Божия и наша Матерь, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, Церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Призри на сие деяние, что совершаем с упованием и любовью, останови <…>*, обеспечь мир во всем мире. Словами согласия, исшедшими из твоего Сердца, растворились врата истории для Владыки мира, и сегодня мы верим, что через твое Сердце в мир войдет мир. Посвящаем тебе будущее всей человеческой семьи, нужды и чаяния народов, тревоги и надежды мира», — сказал Папа.

Трансляция посвящения их Ватикана проходила, в том числе в католическом соборе в центре Новосибирска. Роман Шуропов специально для Тайги.инфо запечатлел, как это было.