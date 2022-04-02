«Как будто на всем земном шаре остались только мы с сыном»: «урок доброты» прошел в Новосибирске в день информирования об аутизме

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В Новосибирске прошел «урок доброты для взрослых» во всемирный день информирования об аутизме. «Ученики» слепили синего медведя Петрушу — символ того, что все люди разные. Участники акции также прошли тест о том, готовы ли они к встрече с человеком с аутизмом.

«Урок доброты» для взрослых прошел в Новосибирске во всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля. Его организовала ассоциация помощи людям с РАС «Спектр».

«Ученикам» рассказали об особенностях людей с аутизмом и как себя с ними вести в той или иной ситуации. Каждый из участников слепил из синего пластика медведя Петрушу — символ фонда «Выход», который помогает людям с РАС в России.

«Медведя назвали в честь Петруши из „Капитанской дочки“. Это символ того, что каждый человек вне зависимости от того, какие у него есть особенности, имеет право жить в обществе. 2 апреля во всех городах мира здания подсвечиваются синим», — рассказала учредитель АНО «Атмосфера» и пресс-офицер ассоциации «Аутизм-регионы» Екатерина Заломова.

Участникам акции также предложили выложить фотографии получившихся медвежат под специальных хэштегом в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнало об этой акции. Также все желающие прошли тест о том, готовы ли они о встрече с человеком с аутизмом и смогут ли помочь ему или его родителям в разных ситуациях, когда им требуется эта поддержка.

Фото Светланы Гладковой

«Непростой был пройден путь. В 2017 году мы открыли ресурсные классы, где сейчас учатся 85 детей с аутизмом. Этот процесс запущен и никогда не остановится. Я помню, как мы боялись отправлять их в общеобразовательную школу, потому что не знали, как к ним отнесутся другие ученики, но их прекрасно приняли. Наши опасения оказались напрасными, — подчеркнула учредитель АНО „Диада+1“ Наталья Мальтинская. — И мы видим очень хорошую динамику формирования навыков и у наших детей, и, что самое удивительное, у детей, которые их окружают».

Заломова и сама воспитывает сына с аутизмом. Она отметила, что 10 лет назад, когда только столкнулась с этой проблемой, и еще не знала диагноза ребенка, чувствовала «острое одиночество».

«Было ощущение, будто на всем земном шаре остались только мы с сыном. Думала тогда, как бы мне встретить хоть одного родителя, который бы меня понял. Сейчас я работаю в ассоциации, которая объединяет родителей из разных городов. Я знаю, что со мной сейчас десятки и даже сотни родителей, которые открывают ресурсные классы, меняют нашу страну», — подчеркнула она.

Ресурсный класс — специальный кабинет с зонами сенсорной разгрузки, где дети с аутизмом под руководством тьюторов осваивают учебную программу, а некоторые занятия посещают со своими сверстниками в обычных классах.



Независимые депутаты горсовета Хельга Пирогова и Антон Картавин на «уроке доброты»

2 апреля в Новосибирске также прошла акция «Зажги синим». Она была согласована с мэрией, участники хотели раздавать листовки о том, что делать, если ребенку поставили аутизм. Но полноценно провести согласованное мероприятие с детьми помешали сотрудники полиции и военные.

Более того, участников акции заставили провести мероприятие во дворе ГПНТБ, а не со стороны главного входа, как планировалось. Таким образом, раздавать информационные листовки себе же или людям, которые и так знают об аутизме, было бессмысленно, писала Тайга.инфо.

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