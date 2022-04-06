Сибиряков накормят йодом

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В России планируется провести эксперимент по производству обогащенных йодом продуктов. Их будут применять в ряде регионов России, в том числе в Новосибирской, Омской и Иркутской областях, в Хакасии и на Алтае.

Эксперимент по внедрению в производство обогащенных йодом пищевых продуктов и использованию их в медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организациях хотят провести с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2026 года, следует из проекта закона, разработанного Роспотребнадзором.



Мероприятия будут проводиться «в целях обеспечения профилактики нарушений здоровья населения, обусловленных йоддефицитными состояниями».

Среди регионов, где планируется внедрение в производство обогащенных йодом пищевых продуктов и их использование в медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организациях, а также розничной торговле, Новосибирская, Омская и Иркутская области, Алтайский край и Республика Алтай, Хакасия.

Для каждого региона будет разработан комплексный план мероприятий по производству обогащенных йодом продуктов и биологически активных добавок с дорожной картой обеспечения ими учреждений.

Персональную ответственность за исполнение плана будут нести главы регионов.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Ежегодные затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с йододефицитными состояниями в пять раз превышает затраты на мероприятия по их профилактике, диагностике и лечению.

Ранее россияне столкнулись с проблемами при покупке препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин. Минздрав РФ официально выдал регудостоверение на производство отечественного L-тироксина новосибирской компании. Там заявили, что готовы закрыть потребности в веществе всех пациентов в стране.

Среднее потребление йода жителем России составляет 40−80 мкг в день при физиологической потребности в 150−250 мкг. Йод является составной частью молекул гормонов щитовидной железы, регулирующих работу эндокринной системы. При йододефицитных состояниях замедляется скорость обменных процессов, снижаются когнитивные функции, развиваются заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, болезни обмена веществ. Последствия йоддефицитных состояний — мертворождения, самопроизвольные аборты, аномалии плода, нарушения репродуктивной функции, тиреотоксикозы, умственная и физическая отсталость детей, кретинизм.