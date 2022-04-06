Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 33

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют, власти РФ продолжают объявлять людей иноагентами и готовят новый закон против журналистов.

12:47 «КузбассХлеб» объявил о поднятии цен на хлеб на 10% в апреле. Гендиректор компании Владимир Сафьянов отправил официальные письма в ФАС, прокуратуру и губернатору Сергею Цивилёву о «невозможности далее сдерживать цены», передает бизнес-портал Кемеровской области «Авант-Партнер».

По данным «Кузбассхлеба», отпускные цены на муку за месяц выросли в среднем на 40% — на муку второго сорта). Также подорожали соль, сахар, яйцо и логистика. «Как жить? И зарплату отдать, и за сырье отдать, и за налоги рассчитаться, — отметил Сафьянов. — Я живу на двухдневном остатке. Я рабочим в глаза боюсь смотреть, я их через день-два должен буду распустить».

«Я сторонник того, что нельзя останавливать работу хлебозавода. У нас есть документ, который предписывает, как себя вести в особый период. А также гарантия, что мы будем обеспечены — топливом, мукой, водой, рабочей силой. Если сейчас подходим к этому рубежу, то тогда давайте переходить на обеспечения населения как в особый период», — добавил гендиректор компании.

Выручка «КузбассХлеба» в 2021 году составила 632,5 млн рублей, чистая прибыль — 14,4 млн.

12:30 Экс-кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко арестовали, сообщило региональное управление СК.

В 2018 году Ищенко претендовал на пост губернатора параллельно с кандидатом от «Единой России», действующим губернатором Андреем Тарасенко, но после задержки с подсчетом голосов уступил ему 1,5%. Жители вышли на массовые акции протеста, итоги выборов аннулировали после многочисленных жалоб на нарушения. Но на перевыборы Ищенко не допустили.

Сейчас же, как утверждает СК, учредител ООО «СК СЗ „Аврора-Строй“» Андрей Ищенко обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Он якобы похитил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. Ищенко отправили в СИЗО на месяц.

Ищенко на митинге в Приморье, фото vladnews.ru

11:00 Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту «Дели-Москва-Дели». Об этом говорится на сайте посольства РФ в Индии.

«По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме», — сказано в сообщении.

10:19 Американская корпорация, разработчик и производитель электронных устройств и компонентов для компьютеров Intel объявила о приостановке деятельности в России. Об этом представители компании сообщили агентству Reuters.



10:10 Правительство Новой Зеландии хочет ввести пошлины в размере 35% на все товары из России.

09:50 Канада включила в санкционные списки предправления «Норильского никеля» Владимир Потанина, а также миллиардеров Виктора Вексельберга, Леонида Михельсона и Кирилла Шамалова.

Попадание в санкционные списки означает заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

Главное на утро 6 апреля



• Минюст РФ включил в реестр физических лиц — «иностранных агентов» журналистов Евгения Киселёва и Матвея Ганапольского.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о физлицах — «иностранных агентах» только в конце 2020 года. Реестр оставался пустым. Чтобы, по версии чиновников, попасть в список, нужно получать деньги из-за рубежа и заниматься «политической деятельностью».

• От российских медиков потребовали пожертвовать часть зарплаты на помощь пострадавшим на территории «спецоперации». Об этом пишет The Bell со ссылкой на четверых работников Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тыс. объектов здравоохранения.

Руководители отделений просили подписать заявления об «удержании из зарплаты пожертвований» в обязательном порядке — речи о добровольном сборе средств не было, рассказали медики изданию. «Начальники отделений нам объясняли, что должны обеспечить 100%-ный охват: от дворников до всех заведующих отделениями», — цитирует The Bell одного из медиков. Несогласных сдавать средства отправляли «на личную беседу с главным врачом», сообщил другой сотрудник одного из учреждений ФМБА: «Либо подпись, либо до свидания. Конечно, все подписали. Сейчас работой не разбрасываются».

Одни источники сказали, что удержать могли от 7,7 тыс. рублей у враче и от 3,5 тыс. у медсестер, в другом случае речь шла о «доходе за один день», но в заявлении, которое обязали подписать сотрудников, сумма пожертвования начиналась от 3 тыс. рублей, что превышает доход врача за день.

Средства направляются в адрес АНО «Российская гуманитарная миссия», одним из учредителей которой является глава Россотрудничества Евгений Примаков.

• Белый дом объявил, что новые санкции США будут содержать запрет на инвестиции в Россию. Ограничения также коснутся банков, госкомпаний, чиновников и членов их семей.

• Разработчик операционной системы Ubuntu Canonical прекращает работать с российскими предприятиями и поставлять им обновления. Но ограничения не будут распространяться на частных лиц из России.

«Бесплатные программные платформы, такие как Ubuntu, технологии VPN и Tor, важны для тех, кто ищет новости и диалога вне государственного контроля», — сказано в заявлении компании.

• «Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против банка ВТБ

• В Госдуму внесли законопроект о «праве закрывать иностранные СМИ в России» для Генпрокуратуры. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов, прекращении аккредитации журналистов и закрытии представительств СМИ.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.