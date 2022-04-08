Пресс-секретарь Путина признал «значительные потери» в Украине

08 Апр 2022, 06:13

Россия понесла «значительные потери» во время «спецоперации» в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Да, да, у нас значительные потери. Это огромная трагедия для нас», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

Но Песков не привел точное число погибших.

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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