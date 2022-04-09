Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 36

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Государство объявляет «иноагнетами» даже рэперов.

14:12 YouTube заблокировал канал Госдумы.

На «Дума-ТВ» выкладывали заседания и выступления депутатов, канал набрал 145 тыс. подписчиков. В Госдуме сообщили, что были к этому готовы и будут развивать аккаунты в российских соцсетях.

13:23 Клиенты из России, открывшие брокерские счета в датском Saxo Bank, получили уведомления об их закрытии с 6 июня 2022 года. Копии писем опубликовали клиенты брокера в профильных чатах, сообщает РБК.

Эти же ограничения распространяются и на жителей Белоруссии. Если у россиян или белорусов есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты. Счета инвесторов из других стран СНГ (Казахстана, Украины, Азербайджана и т. д.) продолжат обслуживаться в прежнем режиме. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру.

12:27 Красноярскую образовательную и просветительскую организацию «Интерра» включили в список иностранных агентов. Ранее НКО отменила или поставила на паузу большинство проектов. Подробности читайте здесь.



12:25 Японская Kyushu Electric Power отказалась от российского угля.

У энергетической компании не было долгосрочных контрактов с РФ, а новые соглашения не заключались после 24 февраля. Альтернативу российским энергоносителям KEP уже нашла, сообщает NHK.

10:30 Бывший депутат горсовета Новосибирска, видеоблогер Тимур Ханов улетел из России. Он снимал, в том числе протестные акции.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 9 апреля

• Минюст РФ объявил СМИ — «иностранным агентом» рэпера Фейса (Иван Дрёмин). «Спасибо за лучший подарок на день рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно», — прокомментировал он.

В реестр СМИ-иноагентов также включены журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович, юрист Марк Фейгин, журналистка Idel.Реалии* Екатерина Маяковская, писатель, поэт, журналист Радио Свобода* Андрей Филимонов и историк Дмитрий Дубровский. Чиновники не стали называть причину включения людей в реестр «иноагентов».



• Евросоюз расширил санкционный список российских физических и юридических лиц. В него включены еще 18 организаций и 217 человек. Среди них оказались главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев и гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Также в список попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В реестре оказались и дочери президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова, Кирилл Шамалов, Игорь и Борис Ротенберги, сын Сулеймана Керимова Саид, а также Герман Греф и Олег Дерипаска.

• Центральный банк РФ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты. За исключением юридических лиц-импортеров.

• На благотворительном концерте Noize МС и Монеточки в Риге удалось собрать 62 тыс. евро в поддержку украинских беженцев.

«Вчера на концерте впервые за долгое время я почувствовала где-то вдалеке маленький проблеск надежды, — рассказала Лиза Монеточка. — Несогласных заставляют чувствовать себя одинокими и слабыми, а я вчера убедилась в том, что нас много и мы сильные. Потому что нет ничего убедительнее сливающихся громких и смелых голосов и крутой цифры, сложившийся из множества маленьких переводов».

А рэпер Оксимирон рассказал, что за серию из трех его благотворительных концертов в Стамбуле, Лондоне и Берлине было собрано 195 тыс. долларов в поддержку украинских беженцев.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.