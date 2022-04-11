Шамана Габышева перевели на принудительное лечение в Уссурийск

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Шамана Александра Габышева перевели из Новосибирска в Уссурийск на принудительное лечение. Его защитник заявил, что вопрос с присутствием Габышева на суде 12 апреля «не решен никак».

«Шаман Александр Габышев переведен из Новосибирской психбольницы и с субботы находится в больнице в Уссурийске», — сообщил его защитник Алексей Прянишников 11 апреля в своем тг-канале.

При этом вопрос об участии Габышева в заседании кассационного суда 12 апреля, на котором будет рассматриваться наша жалоба на принудительное лечение, не решен никак, заявил адвокат.

В феврале Заельцовский районный суд «смягчил» режим принудительного лечения шаману. Прянишников тогда уточнял, что Габышев проведет полгода в новосибирской психиатрической больнице без интенсивного наблюдения.

В 2019 году якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021-м был намерен «изгнать Владимира Путина». Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.



По дороге шаман рассказал, как он понимает цель своего похода: «Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».



Габышев прошел по Якутии, Забайкалью и Бурятии. Митинги в поддержку шамана и против федеральных властей проходили в Чите и Улан-Удэ. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время спецоперации на федеральной трассе и перевезли в Якутию. Сопровождавшие его люди продолжили путь после его задержания. Их задержали в Иркутской области 24 сентября 2019 года. По их словам, сотрудники правоохранительных органов угрожали им обвинениями в терроризме и штурмом лагеря, если они не прекратят поход. Сторонники шамана прекратили путь.



Габышева подозревали по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к экстремизму). ФСБ усмотрела в его высказываниях «призывы к насильственным действиям» в отношении президента Владимира Путина, рассказывали адвокаты. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Защита поставила результаты под сомнение. Габышев находился под подпиской о невыезде, но потом меру пресечения сняли. Позже шаман объявил о новом походе на Москву. Акция должна была пройти быстрее, чем предыдущая, а основное число сторонников хотело присоединиться в Иркутске.



После этого полицейские увезли его в психдиспансер и обвнили по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Назначенная экспертиза объявила его невменяемым, в феврале 2021 года Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. Учреждение в обоснование требований указало на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». Его доставляли в больницу 50 полицейских. По словам защиты, была проигнорирована позиция представителя органа опеки и попечительства, который выступил против продолжения принудительного лечения, а также суд отказал в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы.