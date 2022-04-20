Морковь и яблоки подорожали почти в полтора раза: мониторинг цен в магазинах Новосибирска

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на овощи и яблоки.

В первом выпуске в начале апреля мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.



Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Последние замеры проводились 18 апреля после обеда. Первые и вторые — 4 и 11 апреля (итоги можно посмотреть тут и тут).

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Стоимость капусты белокочанной в среднем снизилась за неделю на 4,3%, неделю назад понижение составляло более 10%. Самый дешевый продукт удалось обнаружить за 83,49 рублей за килограмм в «Ашане», там было и наибольшее падение в цене — на 16,08%. В «Ярче» за неделю цена выросла на 10%.

«Ярче» держит цену на картофель с первой недели мониторинга. В «Марии-Ра» к 11 апреля цена на продукт взлетела в несколько раз, однако к 18-му упала на треть, составив 69,9 рублей за килограмм. Если к 11 апреля в среднем стоимость килограмма картофеля выросла с 4-го почти в полтора раза, но за новую неделю опустилась на 14,39%.

Средняя цена на лук за неделю не изменилась. Отметим, что более чем на треть за неделю она увеличилась в «Пятерочке», но при этом в двух магазинах упала на 19%.

Стоимость килограмма моркови в «Марии-Ра» подорожала на 46% за неделю, демонстрируя рост с начала апреля. Это рекордная цена в мониторинге продукта — 72,9 рублей за килограмм. В среднем по всем точкам стоимость выросла на 8,5%.

Стоимость самых дешевых яблок выросла на треть в «Ашане» (до 169,99 рублей за килограмм — это самый большой ценник из всех магазинов), а в «Хорошем выборе» — на 45%. В среднем яблоки «подросли» на 6,19%. В нескольких магазинах стоимость за неделю не изменилась.