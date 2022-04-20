Новосибирцы начали жаловаться на невывезенный мусор на фоне забастовки

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Жители Новосибирска столкнулись с проблемами при вывозе мусора. Ранее часть сотрудников одного из крупнейших перевозчиков объявили забастовку. Фото.

Читатели начали присылать Тайге.инфо фотографии переполненных мусорных контейнеров в Новосибирске. Ранее водители перевозчика мусора «Эко Транс-Н» начали забастовку. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги.

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В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н», передает областное министерство ЖКХ.



«По состоянию на 19 апреля 2022 года в штате ООО „ЭкоТранс-Н“ официально трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие, — утверждают в министерстве — Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем».

Прокуратура начала проверку из-за забастовки водителей мусоровозов.

Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Фото предоставлены читателями