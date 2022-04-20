Новосибирская фирма, в которой бастуют мусорщики, начала искать им замену во время прокурорской проверки

© vk.com/ecologynsk

Новосибирская компания «Экотранс-Н», в которой водители мусоровозов начали забастовку, уже начала искать новых, несмотря на прокурорскую проверку соблюдения условий труда. Фирма связана с корпорацией «ВИС», которая также контролирует регионального оператора обращения с отходами.

«ООО „Экотранс — Н“ примет на работу водителей мусоровозов. Заработная плата от 60 до 78 тыс. рублей на руки», — говорится в сообщении регионального оператора мусора «Экология-Новосибирск» во «ВКонтакте».

При этом «Экология-Новосибирск» не владеет «Экотрансом-Н». Но обе компании, связаны с группой «ВИС».

Перевозчику понадобились водители КамАЗов для работы в левобережной части Новосибирска. При этом водители должны сами «содержать технику в исправном состоянии» проходить техобслуживание и «осуществлять мелкий ремонт». «Экотранс-Н» даже разместил рекламу с вакансией на крупнейшем городском сайте.

Ранее водители перевозчика мусора «Экотранс-Н» начали забастовку. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги.

В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «Экотранс-Н», передает областное министерство ЖКХ. Прокуратура начала проверку из-за забастовки водителей мусоровозов.