Новосибирский губернатор возложил проблемы электронной системы здравоохранения на «украинских нацистов»

© poliklinika4vlg.ru

Новосибирский губернатор возложил проблемы с медицинской информационной системой на «украинских нацистов» и «западные спецслужбы». О сбоях в ее работе писали с 2018 года, в 2020-м медики официально жаловались главе региона на качество продукта.

Губернатор Андрей Травников поручил усилить информационную безопасность проведения государственной итоговой аттестации, сообщила его пресс-служба 25 апреля.

«В этом году задания будут передаваться по сети Интернет, дополнительная нагрузка ляжет на наши информационные ресурсы. Необходимо предпринять дополнительные меры информационной безопасности, потому, что украинские нацисты, загнанные в угол, будут при поддержке западных спецслужб кусаться, — считает чиновник. — Зимой, в самый тяжелый период подъема эпидемии, они пытались обрушить медицинскую информационную систему, следует ожидать, что будут атаки и на систему проведения ГИА. Поэтому нужно продумать запасные варианты, чтобы быть готовыми к такого рода ситуации».

В январе 2021 года новосибирцы говорили о проблемах с записью на вакцинацию от ковида через госуслуги. Но о проблемах единой электронной системы для медучреждений в регионе было известно и раньше.

В 2018 году сайт онлайн-регистратуры Новосибирской области обрушился. В правительстве утверждали, что обеспечение сервисной возможности записи на прием к специалистам поликлиник было возложено на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи». Но в самой скорой помощи комментировали, что необходимое оборудование, на котором произошел сбой, было на балансе департамента информатизации облправительства (ныне — министерство цифрового развития).

160435

О массовом сбое электронной информационной системы, через которую специалисты вводят данные пациентов, также сообщалось в феврале 2020 года. А в октябре 2020-го Новосибирская областная ассоциация врачей под руководством экс-депутата Госдумы Сергея Дорофеева прямо просила губернатора Травникова отказаться от дальнейшего внедрения единой электронной системы для медучреждений («Медицинской информационной системы»). Они сообщили, что разрабатываемая почти восемь лет программа крайне ненадежна и периодически останавливает работу учреждений здравоохранения.

«Программа разрабатывается и внедряется в наших медицинских учреждениях на протяжении уже 8 лет (!!!). До настоящего времени многие разделы программы не разработаны, работает она крайне ненадежно. Только за 2020 год (неполных 10 месяцев) программа не работала, полный день или частично — 44 раза (!) — это почти 2 месяца не нормальной работы всех медицинских коллективов нашей области», — писали медики.

Авторы обращения говорили, что в период пандемии коронавируса и резкого роста посещаемости больниц и поликлиник, сбои в работе программы практически парализуют их работу. За первые восемь дней октября 2020 года программа «зависала» пять суток.

Читайте также: «Новосибирские врачи просят губернатора отказаться от единой электронной системы медучреждений»