Пикет в поддержку заявившего о пытках красноярского заключенного прошел в Москве

© Предоставлено Юлией Чвановой

В Москве у здания Минюста РФ прошел одиночный пикет в поддержку заключенного, заявившего о пытках во Владимирском централе. Его увезли в красноярское СИЗО.

В Москве у здания Минюста РФ , в структуру которого входит ФСИН, прошел одиночный пикет в поддержку заключенного Сергея Асатряна. Об этом Тайге.инфо сообщила адвокат Юлия Чванова.

«Заявившего о пытках во владимирском УФСИН Сергея Асатряна этапировали в Красноярский край. Он пропал. Сообщите адвокатам, где Сергей», — было сказано на плакате.

Ранее Асатрян заявил о пытках током во «Владимирском централе». Кроме того, он содержался в одиночной камере, в которой круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка, а за четыре месяца его ни разу не выводили на прогулку. Позже его увезли сначала в Новосибирскую область, а затем — в красноярское СИЗО. Адвокаты некоторое время не могли найти его.

Сергей Асатрян находится в красноярском СИЗО-1 на режиме транзитно-пересылочного пункта. Летом 2021 года он был осужден на 10 лет по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, остальной срок — в колонии. Суд решил, что Асатрян был объявлен «вором в законе» в Москве в 2008 году, а, отбывая срок по другому делу в Саратовской области, «инициировал акты массового нарушения режима». В основу приговора также положили его татуировки. Асатряна увезли во «Владимирский централ». Но там он провел всего четыре месяца.

В красноярском СИЗО Асатрян, по словам адвокатов, столкнулся с издевательствами. Ранее Юлия Чванова подала жалобы в прокуратуру и ГУФСИН по Красноярскому краю на условия содержания Асатряна. СИЗО-1 возглавляет Иван Какоулин.

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