Экс-худрука театра в Бурятии оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил

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Суд оштрафовал экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого за его позицию по Украине. Ему вменили статью о дискредитации Вооруженных сил РФ за посты в социальных сетях.

«Советский районный суд города Улан-Удэ в лице судьи Норбоевой Б. Ж. вынес мне обвинительный приговор. Назначен штраф в размере 45 000 рублей. Приговор будем обжаловать в Верховном суде Бурятии», — сообщил Левицкий в своем тг-канале.



Рассмотрение дела было начато 27 апреля. Тогда Левицкий сообщал, что судья отклонила ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы публикаций, ставших поводом для разбирательств.

Посты были опубликованы в запрещенном фейсбуке* и тг-канале. О протоколе и повестке Сергей Левицкий сообщил 21 апреля в своем тг-канале.

Экс-худрук Русского драматического театра Улан-Удэ Сергей Левицкий был уволен с этого поста из-за позиции по Украине и критики властей.

«Если со мной что-то плохое случится, то передавайте привет главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу», — писал ранее Левицкий.

Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) также отстранило доцента Левицкого от работы без сохранения заработной платы с такой формулировкой: «В соответствие со служебной запиской проректора по учебной и воспитательной работе Редько Т. Л. о размещении <…> на личной странице мессенджера „Телеграм“ текста, содержащего негативные высказывания в отношении РФ, учитывая сомнительный характер подобного поступка при осуществлении преподавательской деятельности».

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.