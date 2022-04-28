Экс-худрука театра в Бурятии оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил
Суд оштрафовал экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого за его позицию по Украине. Ему вменили статью о дискредитации Вооруженных сил РФ за посты в социальных сетях.
«Советский районный суд города Улан-Удэ в лице судьи
Рассмотрение дела было начато 27 апреля. Тогда Левицкий сообщал, что судья отклонила ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы публикаций, ставших поводом для разбирательств.
Посты были опубликованы в запрещенном фейсбуке* и тг-канале. О протоколе и повестке Сергей Левицкий сообщил 21 апреля в своем тг-канале.
Экс-худрук Русского драматического театра Улан-Удэ Сергей Левицкий был уволен с этого поста из-за позиции по Украине и критики властей.
«Если со мной что-то плохое случится, то передавайте привет главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу», — писал ранее Левицкий.
Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) также отстранило доцента Левицкого от работы без сохранения заработной платы с такой формулировкой: «В соответствие со служебной запиской проректора по учебной и воспитательной работе
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