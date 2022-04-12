Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 39

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

17:12 Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем, как изменились цены на овощи за неделю: где-то стоимость картофеля подскочила в пять раз, моркови и лука — почти на 20%.

По некоторым показателя цены, напротив, снизились.

Все подробности читайте здесь.

16:50 Актера Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина («Высшей школы сценических искусств»). Решение принял ректор заведения Анатолий Полянкин, пишет журнал «Театр».

Еще 24 марта ректор ВШСИ Анатолий Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года. Студентов и педагогов не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин, — сказано в заявлении студсовета. — Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения. Ранее ректор лишил Школу имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс в Школе. Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление „приостановленного“ образовательного процесса. Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены».

16:30 Российский совет торговых центров заявил, что заинтересован в открытии магазинов иранских брендов одежды.





15:54 Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прилетели на космодром «Восточный» 12 апреля.

Президент РФ сказал, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере, и попросил «Роскосмос» обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии, передает РИА Новости.

15:00 Власти Томской области не смогли найти перевозчика для выполнения внутрирегиональных рейсов. Никто не заявился на конкурс.

Все подробности читайте здесь.

14:37 Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада страны.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозки через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

14:31 Приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store. При этом в магазине пока доступны «Сбербанк онлайн» для Белоруссии и чешский вариант приложения.



«Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно», — утверждают в Сбербанке.

14:07 Финская корпорация Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне Украины.

«Что касается финансовых последствий этого решения, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год, представленного в отчете», — сказано в сообщении.

14:03 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%.

14:00 Зеленые ленточки в Новосибирске.

Предоставлено читателями

12:35 Число пользователей VPN-сервисами выросло в 53,5 раза с начала 2022 года, сообщил мобильный оператор Yota.

«Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на VPN-сервисы с 1 января по 3 апреля 2022 года. Всего с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе», — уточнили в компании агентству ТАСС.

12:22 В одном из новосибирских киосков «Роспечати» так.





12:14 Китайская компания Huawei удалила из своего магазина AppGallery приложения российских банков ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка, которые попали под блокирующие санкции.

Ранее приложения банков были удалены из App Store и Play Market.



11:58 В Госзнаке объявили о выпуске «модернизированных» рублей.

«Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В 2021 году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году, — пишет РИА Новости со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука. — Что касается визуального оформления банкноты — там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки».







11:54 Правительство Японии утвердило запрет с 19 апреля на импорт некоторых видов древесины из РФ, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

11:50 Муниципальное пассажирское предприятие Искитима Новосибирской области признано банкротом. Жители говорят, что за последние годы, ситуация с автобусами стала катастрофической.

Все подробности читайте здесь.

10:55 Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами, заметил «Интерфакс».

«Согласно календарю публикаций, в понедельник должны были быть опубликованы данные о внешней торговле за февраль, — пишет агентство. — В опубликованной в понедельник оценке платежного баланса РФ за первый квартал 2022 года, данные по внешней торговле товарами были объединены в один показатель с данными по внешней торговле услугами».

10:40 Правительство Забайкалья назвало региональную акцию в поддержку участников «спецоперации» в Украине «Zемля героеV». Блок, посвященный погибшим военнослужащим, назвали «Спасибо, ребята!», говорится в сообщении пресс-службы.

По словам координаторов проекта, акция направлена «на поддержание боевого духа сограждан» и «объединение народа под эгидой многонациональной русской культуры».

10:14 Экс-депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Илья Пономарёв, который уже долгое время находится в Украине, рассказал о появлении информации о задержании бывшего первого замглавы администрации президента РФ Владислава Суркова. Тот до 2020 года был помощником президента Владимира Путина, а с 2014-м его называли неофициальным спецпредставителем по делам Украины и «куратором» созданных на востоке «народных республик».

«Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: „Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года“, — процитировал Пономарёв в фейсбуке*** источник. — Впрочем, минобороновские всегда Суркова не любили и могут мечту выдавать за реальность».

В то же время, как отметил Пономарёв, несмотря на увольнение с поста помощника президента в феврале 2020-го, Сурков «как никто знает реальную ситуацию» в ДНР и ЛНР. «С третьей стороны, Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым и очевидно, что много чего академик не сам придумывает», — считает экс-депутат Госдумы.

Официальных подтверждений или опровержений информации о Суркове не было.

Сурков (справа), фото telegraf.com.ua

Главное на утро 12 апреля

• В Москве задержали политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Его оставили на ночь в ОВД «Хамовники», обвинив в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Ему грозит до 15 суток ареста.



• Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил лишать гражданства россиян, которые «получают печеньки от Госдепа».

Единоросс таким образом решил прокомментировал переход экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой в немецкую газету Die Welt в качестве внештатной корреспондентки. Овсянникова, напомним, ранее устроила акцию протеста в прямом эфире. Ее задержали и оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за видеообращения, опубликованного после акции в эфире (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

• С 24 февраля в Украине погибли 1842 мирных жителя, в том числе 148 детей, заявили в ООН. Еще 2493 человека, в том числе 233 ребенка получили ранения.

Эти цифры включают территории ДНР и ЛНР, признанные Кремлем, где известно о 73 погибших и 277 раненых.

В организации отметили, что фактические цифры пострадавших могут быть значительно выше.

• Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал свои переговоры с Владимиром Путиным. Он стал первым европейским лидером после 24 февраля, который приехал в Россию.

По словам Нехаммера, это был «не дружеский визит», а встреча была «очень жесткой», открытой и прямой. Он дал понять, что санкции против России будут продолжаться и ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

• Международная автомобильная федерация начала расследование против российского гонщика Артема Северюхина, который во время церемонии награждения дважды ударил себя в грудь, вскинул руку и засмеялся. Это было похоже на нацистское приветствие.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.