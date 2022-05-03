Проблемы с вывозом мусора продолжаются в Новосибирске

© Предоставлено читателем. Улица Татьяны Снежиной
Проблемы с вывозом мусора продолжаются в Новосибирске
03 Май 2022, 06:03

В Новосибирске сохраняются проблемы с вывозом мусора на фоне забастовки сотрудников крупнейшего перевозчика. Хотя власти требовали от регоператора «Экологии-Новосибирск» привести город в порядок к праздникам.

Читатели продолжают присылать Тайге.инфо фотографии заваленных мусором контейнерных площадок в Новосибирске.

Улица Выборная

«Счета присылают исправно, лучше бы так мусор вывозили», — написал Тайге. инфо местный житель.

Улица Высоцкого
Улица Большевистская
Район улиц Автогенная и Кирова

Отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти требовали от «Экологии-Новосибирск» очистить город к майским праздникам. Но отходы продолжают скапливаться. Депутаты горсовета и заксобрания также предлагали лишить «Экологию-Новосибирск», подконтрольную группе «ВИС», статуса регоператора.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
03 Май, 09:29
Первого детеныша косули заметили в Прибайкальском нацпарке с начала года
03 Май, 08:33
Шестилетнюю девочку с травмами нашли под окнами трехэтажки в Новосибирске
03 Май, 07:21
Отходы производства загорелись в Красноярске
03 Май, 07:08
Новосибирский подросток умер от отравления неизвестным веществом
03 Май, 06:51
Заблокированная Тайга.инфо осталась лидером по цитируемости
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования