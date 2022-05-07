Огонь уничтожил около 100 жилых домов в Омской области

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Огонь уничтожил около 100 жилых домов в Омской области
07 Май 2022, 13:50

Пожары в Омской области уничтожили около 100 жилых домов. Также разрушены другие постройки. Задержан начальник Региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района, который пострадал больше всего.

«Несмотря на проведённую опашку и существующие минерализованные полосы, огонь стремительно распространялся на расстояние 50 метров. Всего в регионе пожары уничтожили 94 жилых дома», — заявил губернатор Александр Бурков.

Кроме того, по сообщениям властей, уничтожены и десятки нежилых строений.

Сильнее всего пострадал Называевск. Там сгорело 88 домов, где проживали 250 человек. А в селе Новоалександровка в результате уничтожено 24 строения, погиб 65-летний мужчина.

Возбуждено два уголовных дела по факту халатности (ст. 293 УК). В Называевске задержан начальник Региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района области Евгений Шаламов, сообщили в Следственном комитете.

«За медицинской помощью обратилось 8 человек с признаками отравления угарным газом [в Называевске], других пострадавших нет, — рассказали в ведомстве. — Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в комплектной трансформаторной подстанции и дальнейшее распространение огня в связи с штормовым ветром».

По версии следствия, Шаламов не обеспечил противопожарную безопасность. СК будет просить суд отправить его в СИЗО.


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