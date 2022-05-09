Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 66

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:14 В Новосибирске осквернили захоронение венгерских и латышских военнопленных времен Второй мировой войны. Памятник «военнопленным из лагеря №199» находится в Первомайском районе.

Неизвестные разбили памятную плиту, облили мемориал краской, написали на нем «наци» и «враг», а также нарисовали подобие звезды Давида. Фотографии опубликовало сообщество «Моя Первомайка».

Лагерь для военнопленных в Новосибирске № 199 существовал с 1944 по 1948 год. По словам ныне покойного профессора Сергея Букина из Сибирского отделения РАН, среди пленных не было военных преступников.

16:25 Редакция екатеринбургского сайта E1.RU получила сообщение о минировании офиса, в котором также потребовали опубликовать обращение к президенту по поводу спецоперации. Но самого текста обращения приложено не было.

15:54 Сотрудники Lenta.ru опубликовали на главной странице сайта новости о «диктаторе и параноике Путине» и «безвольной российской элите». Материалы уже пропали с сайта, но копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

Тексты начинались с дисклеймера о том, что «этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей» и «срочно делай скрин, пока не удалили». В постскриптуме к материалам ответственность на себя взяли руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. Источник Медиазоны* в издании подтвердил, что это сделали их сотрудники.

15:40 Путин подписал указ о десятипроцентной квоте на прием в вузы для детей участников «спецоперации» на бюджетные места. Текст опубликован на сайте Кремля.

В пределах квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, должен будет проводиться без вступительных испытаний, сказано в документе. Если родитель ребенка выжил и не получил ранений, для него в рамках квоты будут предусмотрены вступительные испытания.

14:42 Задержанного в Иркутске с плакатом «Мир» молодого человека отпустили из полиции без составления протокола. Об этом сообщил «Иркутский инсайдер».

14:05 В Новосибирске задержан пикетчик с плакатом «Не за такое будущее мой дед воевал», передает ОВД-инфо**.

На задержанного ранее Владимира Салтевского в итоге составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), хотя в протоколе о доставлении в качестве причины задержания была указана новая статья об отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП).

13:51 В эфире «России-24» заменили название городов Екатеринбург и Санкт-Петербург на «Свердловск» и «Ленинград». Об этом сообщила Ксения Собчак.

13:43 И еще новосибирский «Бессмертный полк».

Тайга.инфо

13:38 «Мария-Ра» в Новосибирске использовала детей в форме для рекламы мясной продукции.

Фото от читателя



12:47 В Иркутске задержан молодой человек, вышедший в одиночный пикет с плакатом «Мир». Полицейские увезли его.

t.me/irk_insider

12:46 По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, в «Бессмертный полку» в городе приняли участие более 150 тыс. человек.

12:15 Задержанному в Новосибирске на акции «Бессмертный полк» Владимиру Салтевскому, который шел с плакатом «Мне стыдно за вас, внуки», хотят вменить новую статью об отождествлении действий руководства СССР с «действиями нацистской Германии» (ч. 1 ст. 13.48 КоАП). Об этом сообщили в ОВД-инфо**.

12:02 А в Советском районном суде Новосибирска началось заседание по делу независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной, которую обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В суде она со знаменем Победы.

Ночь Каверзину продержали в ИВС.



t.me/sveta_kaverzina

11:55 В Первомайском сквере Новосибирска, тем временем, появился «Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту». Прямо около ресторана быстрого питания Carl’s Jr.

vk.com/act54

11:47 В Чите на «Бессмертном полку», который посвящен погибших в Великой Отечественной войне, губернатор-единоросс Александр Осипов пришел с портретом Александра Штукерта, погибшего в Украине.

Еще 10 апреля Осипов рассказывал, что Штукерт был награжден Орденом мужества за «подбитый танк». 8 мая стало известно, что молодой человек погиб 30 апреля, сообщил глава Нерчинско-Заводского района края Евгений Первухин.

11:37 Еще фотографии с «Бессмертного полка» в Новосибирске. На акцию, судя по всему, пришли тысячи человек.

Неподалеку продавались флаги по 200 рублей.





11:22 В Новосибирске на акции «Бессмертный полк» задержан Владимир Салтевский, который пришел с фотографией «рядового Петра Федоровича Салтевского», изображенного закрывающим лицо рукой. «Мне стыдно за вас, внуки», — было написано на фото.

Салтевский рассказал Тайге. инфо, что его «выволокли» из колонны некоторые участники, которые были с Z-символикой, и передали полиции.

11:10 «Бессмертный полк» в Новосибирске. Некоторые участники в колонне кричали «Ура!», передает корреспондент Тайги.инфо. В колонне все-таки есть штандарты с Z.

Фото Тайги. инфо

11:00 «Бессмертный полк» начал движение в Новосибирске. По сообщениям корреспондентов Тайги. инфо и очевидцев, в колоннах не наблюдается Z-символики и портретов погибших недавно.

А вот на ретро-технику, замыкавшую военный парад, наклеили буквы Z.

10:52 В Кемерове на шествии «Бессмертный полк» замечены люди с шарика с буквой Z, а также портретами молодых людей в современной военной форме, которые были сфотографированы на фоне российских триколоров. Вероятно, это погибшие недавно.

Некоторые участники были просто со штандартами с буквой Z и надписью «Za родину», следует из онлайн-трансляции «НГС42».

Скриншоты из трансляции t. me/ngs42

10:42 Шествие в память о ветеранах Великой Отечественной войны началось в Алматы под названием «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Здесь «Бессмертный полк» решили переименовать.

«Несколько тысяч человек уже пришли к Парку культуры и отдыха на акцию „Батырларға тағзым“ — в эти минуты они начинают шествие к Парку им. 28 гвардейцев-панфиловцев, где у мемориала вечного огня пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы», — передает «Власть».

10:30 В Чите парад прошел под снегом и дождем, передает РИА Новости. Часть мероприятий были отменены из-за непогоды, в частности, «праздничная программа „Ветер правды“». Один из военнослужащих роты почетного караула штаба 29-й армии уронил ружьё по время парада в Чите, сообщила «Чита.ру».

На мероприятии также выступил губернатор Александр Осипов («Единая Россия»), который решил заговорить об «украинских нацистах, управляемых хозяевами из США, Германии, Англии», которые, по его версии, «стремятся уничтожить или хотя бы как-то ослабить нашу страну».

10:23 А в Новосибирске на некоторых зрителях парада замечена Z-символика. На одном из военных грузовиков — латинская буква V.

Фото Тайги. инфо

10:13 В городах Сибири начались военные парады. В Новокузнецке, по сообщению НГС42, некоторые жители вместо георгиевской ленты предпочли выйти на праздничные мероприятия с белым голубем.

Иркутск

ngs42.ru/Виктория Рожкова

Главное на утро 9 мая



• В ночь на 9 мая в Москве прошли задержания и обыски у нескольких активистов, журналистов и правозащитников.



У защитников ОВД-Инфо** Тимофея Васькина и Дарьи Пак прошли обыски. К Пак пришли из-за уголовного дела против петербургского движения «Весна» о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). Ее статус неизвестен.

Задержана журналистка «Скат media» Ангелина Рощупко и ее партнер Павел Иванов. Их увезли в Следственный комитет. А у активиста Ивана Дроботова во время обыска выломали дверь, при этом он сам отбывает 20 суток в спецприемнике.

• Администрация президента США объявила о введении санкций в отношении Первого канала, НТВ и «России 1». Им будет запрещен доступ к американскому рекламному рынку и технологиям для производства контента, передает CNN.

Визовые санкции введены в отношении руководителей и членов совета директоров Газпромбанка, но сам банк под санкции не попадает.

• Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы. На это уже пожаловались Мария Бутина («ЕР»), Евгений Фёдоров («ЕР»), Нина Останина (КПРФ) и Михаил Матвеев (КПРФ).

YouTube удалил с канала Roscosmos Media все записи с участием Рогозина, сказал руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

• В Петербурге пресс-служба заксобрания зацензурировала видеопоздарвление с днем Победы от главы фракции «Яблоко» Александра Шилова. Об этом сообщила сама партия. Из ролика было вырезано пожелание мира, а также слова о скорейшем прекращении гибели людей в ходе «специальной военной операции» и заключении соглашения о прекращении огня.

• Лидер культовой иралндской группы U2 выступили с концертом киевском метро. Боно побывал в Буче.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.