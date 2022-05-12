Назначенный врио томского губернатора перепутал регион с Тюменью

© vk.com/duma_tomsk_ru. Владимир Мазур

Врио губернатор Томской области Владимир Мазур, назначенный Кремлем, дважды перепутал регион с Тюменской областью в своей приветственной речи. Он выступил перед депутатами.

Замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области, выступил перед депутатами регионального парламента. Трансляция шла на сайте думы.

«Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который чуть более 10 лет самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области», — сказал Мазур.



«Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей. У нашей области огромный потенциал», — добавил Мазур.

Чиновник также поблагодарил президента РФ Владимира Путина «за доверие и рекомендацию моей кандидатуры на этот ответственный пост». «Я вернулся домой на родную землю. Я искренне дорожу каждым уголком города, села, области в целом», — добавил Мазур

Под конец выступления он все-таки сказал о «Томской области» и задаче сделать жизнь земляков «качественнее, комфортнее и безопаснее». «Особенно в текущее, непростое для всей страны время и, безусловно, оправдать доверие президента РФ», — добавил он.

Мазур работал ранее в Тюменской области, с которой перепутал родной регион. В 2011 году он был назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска (без прямых выборов).

Путин назначил 55-летнего Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.

Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2022 года.

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