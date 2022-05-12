Агитация помощника депутата Госдумы Савельева появилась на округе вице-спикера горсовета Новосибирска

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В Новосибирске на округах избранных жителями депутатов горсовета продолжает появляться агитация помощников депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). На этот раз ее заметили на территории вице-спикера от «ЕР» Евгения Яковенко.

Жители домов по улице Вилюйская на Ключ-Камышенском плато заметили агитационные материалы, подписанные «помощником депутата Госдумы Д. И. Савельева» Романом Гущей. На листовках под эгидой «Единой России» он поздравляет людей в 9 мая (фотографию предоставили Тайге.инфо местные жители).

Улица Вилюйская находится на избирательном округе №35, по которому в горсовет прошел Евгений Яковенко («Единая Россия»). Он — вице-спикер горсовета.

Роман Гуща, по данным сервиса «Контур.Фокус», был соучредителем общественной организации Купинского Района «Спортивный военно-патриотический клуб самбо „Беркут“» вместе с действующим директором государственного «Купинского межрайонного аграрного лицея», который принадлежит областному министерству образования.

Кроме того, улица Вилюйская относится к округу №32 в областном заксобрании. От него избран Дмитрий Макаров (КПРФ). Ранее депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев рассказал, что на его округе срывали поздравления ко Дню Победы люди, «работавшие на „Единую Россию“, депутата Госдумы Дмитрия Савельева и депутата горсовета Евгения Прохорова».

Выборы горсовета и заксобрания запланированы только в 2025 году. На 2023 год планируются выборы губернатора Новосибирской области.

Дмитрий Савельев — один из соавторов репрессивных законопроектов последних лет. С ним же связывают группу компаний «Расцветай», занимающуюся в основном точечной застройкой Новосибирска. Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.