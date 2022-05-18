Структура новосибирского правительство готовила Z-методички по выстраиванию детей в буквы

© Тайга.инфо

Учреждение, подконтрольное правительству Новосибирской области, разослало методички муниципальным властям с инструкциями по проведению мероприятий под буквами Z и V. Чиновники советовали рисовать Z на стенах домов, использовать ее в официальных документах, включать в определенном порядке окна и выстраивать детей в латинские литеры.

Госучреждение облправительства «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» разослало в муниципалитеты методичку про Z-символику, которую власти используют для демонстрации лояльности к «спецоперации» в Украине. Об этом узнал сайт «НГС». Тайга.инфо перепечатывает материал с разрешения редакции.



Источник из муниципальной власти предоставил НГС документ из категории, так сказать, для служебного пользования. Сам документ — это методичка с пояснениями, как надо проводить мероприятия в поддержку «Крымской весны» — с литерами Z и V. Методичку сопровождало письмо к главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал авторов методички и узнал, что она разработана специально для Новосибирской области.

Корреспондент НГС изучил необычный документ для служебного пользования, который четко прописывал главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, как необходимо проводить любые активности на тему «Крымской весны»: от концертов до флешмобов и челленджей. Для тех читателей, кто постоянно критикует журналистов за использование иностранных слов, уточним: эти слова использовали сами составители документа, направленного на повышение патриотического самосознания. Саму методичку сопровождало письмо к главам районов и округов, датированное 9 марта 2022 года.

— Информируем вас, что в рамках всероссийской акции «Крымская весна» (18 марта) запланирован ряд активностей «Россия — Крым — Донбас» (в письме Донбасс почему-то написан на украинском языке: с одной буквой С. — Прим. ред.). Направляем вам методические рекомендации по организации и проведению мероприятий, приуроченных к этой дате, для использования в работе с учетом санитарно-эпидемиологический ситуации. При информационном освещении мероприятий необходимо использовать хештеги: #ZаМир, #ZаРоссию, #ZаПрезидента, — сообщается в письме, подписанном директором ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Аллой Данилевской.



ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания и общественных проектов» (полное название, обозначенное в системе «Контур.Фокус») образовано 21 сентября 2017 года. С 15 марта 2018 года директором центра является Алла Данилевская. Учредители ГКУ: Министерство региональной политики Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений НСО и правительство НСО.

Методичка

Методичка состоит из десяти страниц, непосредственно сами рекомендации занимают восемь. Первая рекомендация: проведение митингов-концертов с соответствующими хештегами. В качестве иллюстрации приведены фотографии певца в стиле шансон, депутата Госдумы Дениса Майданова и Севастополя с памятником адмиралу Павлу Нахимову.



Далее идет совет изображать литеру Z на стенах домов: в виде граффити, световой проекции или включенных в определенном порядке окон в темное время суток. Еще местным властям предлагалось использовать Z в своих названиях в официальных документах. Как это сделали власти Кузбасса, начав писать название своего региона как Куzбасс.

Также активистам предлагалось наклеивать Z на окна домов и автомобилей, школьникам и студентам — выстраиваться в виде буквы Z, учащимся патриотических клубов и кадетских школ — рисовать Z и обращаться к тем, кто находится на спецоперации на Украине, с призывом: «Работайте, братья».

В рекомендациях предлагалось также присоединиться к флешмобу питерской полиции и читать на видео стихотворение «Мы русские» или записать короткие видео с биографиями российских государственных деятелей нерусского происхождения. Здесь авторы методички специально поясняют, почему нерусского: «Посыл — они гордились тем, что служат России».

Букве V, которая тоже стала негласным символом спецоперации на Украине, в методичке отводился только один пункт, но зато самый необычный. Разработчики предложили всем запустить в интернете челлендж: взяться за руки в виде буквы V, сделать фото и разместить его в своих соцсетях с хештегом #силаVправде.

Вообще все описанные действия авторы методички предлагают снимать на видео и выкладывать в интернет, чтобы и остальные следовали этим примерам.

Мнение авторов методички

В Центре патриотического воспитания немного удивились интересу корреспондента НГС к служебному документу.



— А чего вы к нам так вот? Давайте мы вам что-нибудь хорошее расскажем… Давайте что-нибудь интересное, доброе, умное тиражировать. <…> Если выйти на улицу и спросить, когда у нас празднуется День России, День флага, День народного единства, может быть, не все ответят. А правильно — знать свою историю, изучать… Вы же согласны со мной? — настороженно спросила у корреспондента НГС директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская.

Как пояснила директор, методичка была разработана собственными силами специалистов центра исключительно для новосибирского потребления. Предполагалось, что эти советы помогут разобраться главам районов и округов, как именно надо организовывать всевозможные активности по поводу 18 марта — Дня присоединения Крыма к России.



— Это наша работа, это сопровождение государственных праздников, памятных дат и так далее. У нас работа [идет] по разным направлениям. <…> Первая [задача] — еще раз напомнить, что есть вот эта памятная дата, либо государственный праздник, либо какая-то дата в календаре… С тем, чтобы он (местный глава. — Прим. ред.) дал поручение еще раз напомнить своим сотрудникам в сфере культуры, образования, возможно, спорта о 18 марта. Люди могут просто не вспомнить в суете своей, различных делах и так далее. Поэтому лишний раз напомнить, лишний раз рекомендовать провести, я не вижу в этом ничего плохого, — подчеркнула Данилевская.

В ответе на запрос журналиста директор центра Алла Данилевская подчеркнула, что рекомендации для мероприятий различных форматов «не носят обязательный характер и могли быть использованы на усмотрение муниципальных образований». Отчет о работе, проделанной в соответствии с методичкой, пояснила Данилевская, от чиновников тоже никто не требовал.

Выпускались ли подобные рекомендации для внутреннего использования в других регионах России, Алла Данилевская уточнить не смогла.

Новосибирский митинг-концерт в честь присоединения Крыма к России прошел в «Локомотив-Арене». Проходило это мероприятие при полном зале в период действия постановления губернатора на ограничение массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. Попасть на мероприятие простым зрителям было невозможно.

«Научат Родину любить. Как новосибирские власти должны использовать Z и V — публикуем секретную методичку», «НГС.Новости», Илья Калинин, 18 мая 2022 года.