Зампред строительного комитета заксобрания о разрыве «мусорной концессии»: Шесть лет топтания на месте

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Концессия на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов в Новосибирской области была заключена непрозрачно на рисковых условиях для бюджета. Зампред профильного комитета регионального парламента Илья Поляков поддержал решение властей разорвать договор.

Новосибирское правительство расторгло скандальный договор с «Экологией-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов ТБО. Но чиновники сохранили для компании статус регионального оператора, который собирает деньги с населения.

«Поддерживаю это решение, оно назрело давно, — прокомментировал ситуацию Поляков в своем телеграм-канале. — Еще в 2017 году я предлагал бывшему руководству области расторгнуть концессию. Ту же позицию занимали многие коллеги-депутаты: заключенный в 2016 году концессионный контракт на строительство двух мусоросортировочных заводов был невыгоден для региона. Вместо решения одних проблем мы получили бы другие. А по закону исправить подписанное концессионное соглашение оказалось невозможно».



«Почти шесть лет прошло в топтании на месте, без сдвигов в сторону заводов и современных линий сортировки и полигонов. Заключенная непрозрачно, на рискованных для бюджета условиях, концессия подвесила тему модернизации сферы оборота ТКО и привела к нарастанию общественной напряженности на территориях, которые предлагались под размещение полигонов», — добавил депутат.

Илья Поляков благодарен губернатору за «решительность», а коллегам по заксобранию за «настойчивость». Он уверен, что новый открытый конкурс среди инвесторов будет прозрачным.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор от действующего губернатора Андрея Травникова) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.