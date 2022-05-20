«Пандемия русофобии»: как академики и чиновники отметили юбилей СО РАН

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В Новосибирске прошло заседание президиума Сибирского отделения Российской академии наук, посвященное 65-летнему юбилею организации. Большинство спикеров говорили про «давление партнеров», «импортозамещение» и другие злободневные темы. Корреспондент Тайги.инфо посмотрел трансляцию этого праздника со слезами на глазах.

Открыл заседание председатель СО РАН Валентин Пармон, чьи оговорки и стремление к научной цензуре попадали на страницы Тайги.инфо. В этот раз председатель держал себя в руках и ни на шаг не отступал от написанного заранее текста презентации. Напомнив зрителям про историю сибирской науки, он завершил доклад утверждением «важнейшей задачи отделения». По его словам, ученые должны «в условиях жесточайшей технологической блокады обеспечить взаимодействие научных центров Сибири с промышленностью России для решения вопросов импортонезависимости страны».



После такого лихого начала остальным докладчикам пришлось повышать градус дискуссии. «Сегодня мы видим, как в мире набирает обороты другая пандемия — русофобная политика ряда государств, — заявил полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев. — Санкционное-экономическое давление, попытки геополитических противников изолировать нас от мировой экономики. Наше государство выдерживает давление, но наличие рисков мы не можем отрицать. В их числе — зависимость от импортного оборудования и технологий в критических отраслях экономики».

По словам Серышева, полпредство отправило сибирским академикам сведения о потребностях предприятий в импортозамещаемых технологиях и теперь ждет от ученых результатов: «Просьба посмотреть, какие прикладные разработки можно внедрить на горизонте от года до двух лет».

Самым ярким докладчиком, как обычно, стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он, возможно, считает юбилей СО РАН своим личным праздником, ведь он когда-то «стажировался в Институте ядерной физики». Но в своей витиеватой речи чиновник упомянул и другого политика, к науке имеющего еще меньше отношения, чем он: «Президент сказал, что Новосибирск — это научная столица, значит, так оно и есть. Я отдал распоряжение на всех дверях в мэрии написать золотыми буквами эту фразу».

Закончил мэр не рассказом о многочисленных городских проблемах, а угрозами в адрес неких партнеров. «История мало учит наших партнеров в кавычках, — сокрушался Локоть. — Хотелось бы напомнить исторический факт: мы уже работали и развивались в условиях жесточайших санкций и блокады после войны. К чему это привело? К тому, что в стране выковали ракетно-ядерный щит на основе наших исследований».

Правда, основой для создания советского ядерного щита, в том числе стали исследования американских и британских ученых. Как сообщает сайт Службы внешней разведки России, «роль внешней разведки в проникновении в тайны „Манхэттенского проекта“ широко известна».

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)