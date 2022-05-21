Члены новосибирского правительства заполучили новые машины и квартиры

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Благосостояние некоторых членов правительства Новосибирской области серьезно выросло в 2021 году. У семей чиновников увеличились доходы, а также появились новые земельные участки, квартиры и машины

Члены правительства Новосибирской области отчитались о доходах за 2020 год. Документы опубликованы на сайте администрации. Губернатор-единоросс Андрей Травников увеличил доходы с 5,05 до 5,12 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры, еще две — в пользовании.

Вице-губернаторы

Доходы первого вице-губернатора Юрия Петухова выросли за год с 5,9 до 6,2 млн рублей. Его супруга уменьшила официальный заработок с 1,5 млн до 846 тыс. рублей, ей принадлежит автомобиль Volkswagen Touareg.

У семьи Петуховых две квартиры в собственности, общей площадью более 170 кв. метров. В пользовании еще одна – на 140 «квадратов».

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Вице-губернатор Ирина Мануйлова, курирующая науку и культуру, за год нарастила заработок с 4 до 5,6 млн рублей. У нее в пользовании особняк на 158 кв. метров и 10 соток.

У заместителя губернатора по соцполитике Сергея Нелюбова не только вырос доход с 5,4 до 5,6 млн рублей. Помимо пяти квартир у вице-губернатора есть десять соток в долевой собственности с кем-то еще. Тайга.инфо подробно рассказывала, что в 2020 году мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию дуплекса на улице Высокогорная в коттеджном поселке «Красная горка» Октябрьского района Сергею Нелюбову и полному тезке ректора Института повышения квалификации педагогических работников Константину Умбрашко. Они в равных долях владели обеими квартирами таунхауса на Высокогорной.

В 2022 году мэрия Новосибирска одобрила ввод в эксплуатацию малоэтажного дома на улице Высокогорной в коттеджном поселке «Красная горка» Нелюбову и Умбрашко. Площадь жилых помещений увеличилась с 162,6 до 613,5 кв. метров, в доме две квартиры. Строительство, по данным мэрии, обошлось Нелюбову и Умбрашко в 4,5 млн рублей.

Вице-губернатор по ЖКХ и промышленности Сергей Сёмка отчитался о 5 млн рублей (в 2020-м было 6,15 млн. У него в собственности нет недвижимости, только Toyota RAV4. Зато он пользуется квартирой на 122 «квадрата», гаражом и овощехранилищем.

Наконец, недавно назначенный вице-губернатор Роман Теленчинов, который должен отвечать за инфраструктурные проекты, отчитался об 1,9 млн рублей. Он перешел из мэрии в правительство только в октябре 2022 года. У него и жены в собственности две квартиры, шесть соток земли и «хозяйственное строение», а в пользовании есть еще две квартиры.

Зампреды правительства

Первый зампред регионального правительства Владимир Знатков за год существенно увеличил доходы – с 5,5 до 7,4 млн рублей. У него же в собственности появились две квартиры площадью 43,5 и 37,3 кв. метров. Средняя цена квадратного метра жилья в Новосибирске по итогам 2021 года составила 70 тыс. рублей за «квадрат». За год у Знаткова прибавилось и около семи соток земли.

Еще одна квартира на 120 кв. метров находится в пользовании семьи Знатковых. Жене, которая снизила доход с 3,1 до 1,1 млн рублей, принадлежит автомобиль Toyota Lexus RX 200t.

У зампреда правительства и министра финансов Виталия Голубенко получилось заработать 5,9 млн рублей вместо 5,5 млн годом ранее.

Глава минсельхоза в должности вице-премьера Евгений Лещенко отчитался 5,5 млн рублей, двух квартирах и двух машинах (Kia Rio и LADA Kalina). А у его жены в собственности прибавилось четыре сотки земли, жилой дом и гараж.

Вице-премьер и министр региональной политики Игорь Яковлев увеличил годовой доход с 5,5 до 5,9 млн рублей. У его семьи по-прежнему нет недвижимости в собственности, только квартира площадью 137 кв. метров в пользовании.

Министры

Министр здравоохранения Константин Хальзов нарастил доходы сразу с 4,5 до 5,5 млн рублей. А жена сразу с 4,6 до 12,6 млн рублей. Но у нее из декларации исчез жилой дом почти на 130 кв. метров и участок площадью 2,7 тыс. кв. метров.

Увеличил заработок и министр образования Сергей Федорчук – с 4,7 до 5,7 млн рублей. Министр транспорта Анатолий Костылевский также улучшил доходы – с 4,7 до 5,5 млн. Напомним, что в 2021 года министерство транспорта сотрясали коррупционные скандалы.

Министр экономического развития Лев Решетников увеличил заработок сразу с 4,5 до 8,9 млн рублей. Более того, вместо его квартиры на 41,5 «квадрат» у чиновника теперь в собственности 0,14 га земли и квартира размером 179 кв. метров.

Заметно улучшила благосостояние и семья министра науки Алексея Васильева. Его личный доход упал с 5,1 до 2,2 млн рублей, но вместо квартиры 110,2 кв. метра у него появилась жилплощадь на 113 кв. метров, а в пользовании – еще одна на 47 «квадратов». У жены появилось два участка на 2,5 га. Она же за год стала обладательницей автомобилей BMW X3 (новый стоит от 6,5 млн), Volkswagen Tiguan (от 3,3 млн рублей), а также снегоболотоход STELS ATV 650 Y (квадроцикл стоил от 400 тыс. рублей).

Подготовил Ярослав Власов