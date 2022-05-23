Экс-министра провели в новосибирское заксобрание

© nso.ru. Ярослав Власов
Экс-министра провели в новосибирское заксобрание
23 Май 2022, 07:56

Бывший министр социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов избран депутатом заксобрания. Единоросс набрал втрое больше ближайшего соперника из КПРФ.

Ярослав Фролов («Единая Россия») выиграл довыборы депутата заксобрания по округу №8, говорится в ГАС.Выборы. По предварительным данным, он набрал 9623 голоса, его ближайший соперник из КПРФ Алексей Горлач — 3017.

Явка на трехдневном голосовании составила около 34,1%.

В КПРФ заявили о нарушениях на выборах. В частности, на УИК №379, по словам наблюдателей от партии, избирателям на надомное голосование заранее принесли бюллетени с пометкой, за кого они «должны были проголосовать».

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«В одном из домов у женщины при голосовании мы заметили, что на столе у нее лежит бюллетень без пометки „Копия“, — рассказал комсомолец Виталий Саликов. — На нем уже была отметка, за кого нужно проголосовать. Он отличался тем, что в нем более расширенно написано про каждого кандидата».

Со слов избирательницы, бюллетень ей за неделю до выборов принесли представители АНО «Землячество». Женщина хотела опустить его в урну, но ее вовремя остановили. Ситуация, по словам Саликова, повторилась в следующем домовладении с той лишь разницей, что бюллетень избирательнице принес соцработник вместе с продуктовым пакетом.

«Наблюдатель от КПРФ, дежурившая на УИК № 209 в Доволенском районе, рассказала, что во время выезда в местный Дом ветеранов, была произведена агитация за кандидата-единоросса, — также отметили в КПРФ. — По словам наблюдателя, во время голосования одна из избирателей „подсказывала“ другим избирателям, что голосовать надо за кандидата от „Единой России“ Фролова. Наблюдатель сделала замечание „агитаторам“, в итоге они прекратили подсказывать людям. Жалобу не оформляли».

Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт, работал главным врачом городской клинической больницы №12. С 2015-го был замминистра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского.

В 2017 году Фролов назначен главой объединенного министерства труда и соцполитики. Реформа по их объединению проводилась на фоне претензий прокуратуры к тогда еще министру соцразвития Сергею Пыхтину. Его обвиняли в использовании труда бюджетников на своей пасеке и поставке меда в государственные учреждения, но он объяснял интерес к себе со стороны силовиков тем, что «кого-то нашли» на его место.

Фролов ушел в отставку осенью 2021 года и занял пост главврача новосибирской горбольницы №34 вместо Владимира Ярохно. Учреждение заподозрили в незаконной деятельности, писала Тайга.инфо. На ее территории работает целое ритуальное агентство, а еще одна компания по организации медицинского обслуживания принадлежит сыну экс-главного врача Владимира Ярохно.

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