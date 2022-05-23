Экс-министра провели в новосибирское заксобрание

© nso.ru. Ярослав Власов

Бывший министр социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов избран депутатом заксобрания. Единоросс набрал втрое больше ближайшего соперника из КПРФ.

Ярослав Фролов («Единая Россия») выиграл довыборы депутата заксобрания по округу №8, говорится в ГАС.Выборы. По предварительным данным, он набрал 9623 голоса, его ближайший соперник из КПРФ Алексей Горлач — 3017.

Явка на трехдневном голосовании составила около 34,1%.

В КПРФ заявили о нарушениях на выборах. В частности, на УИК №379, по словам наблюдателей от партии, избирателям на надомное голосование заранее принесли бюллетени с пометкой, за кого они «должны были проголосовать».

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«В одном из домов у женщины при голосовании мы заметили, что на столе у нее лежит бюллетень без пометки „Копия“, — рассказал комсомолец Виталий Саликов. — На нем уже была отметка, за кого нужно проголосовать. Он отличался тем, что в нем более расширенно написано про каждого кандидата».

Со слов избирательницы, бюллетень ей за неделю до выборов принесли представители АНО «Землячество». Женщина хотела опустить его в урну, но ее вовремя остановили. Ситуация, по словам Саликова, повторилась в следующем домовладении с той лишь разницей, что бюллетень избирательнице принес соцработник вместе с продуктовым пакетом.

«Наблюдатель от КПРФ, дежурившая на УИК № 209 в Доволенском районе, рассказала, что во время выезда в местный Дом ветеранов, была произведена агитация за кандидата-единоросса, — также отметили в КПРФ. — По словам наблюдателя, во время голосования одна из избирателей „подсказывала“ другим избирателям, что голосовать надо за кандидата от „Единой России“ Фролова. Наблюдатель сделала замечание „агитаторам“, в итоге они прекратили подсказывать людям. Жалобу не оформляли».

Ярослав Фролов родился 29 марта 1976 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт, работал главным врачом городской клинической больницы №12. С 2015-го был замминистра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского.



В 2017 году Фролов назначен главой объединенного министерства труда и соцполитики. Реформа по их объединению проводилась на фоне претензий прокуратуры к тогда еще министру соцразвития Сергею Пыхтину. Его обвиняли в использовании труда бюджетников на своей пасеке и поставке меда в государственные учреждения, но он объяснял интерес к себе со стороны силовиков тем, что «кого-то нашли» на его место.



Фролов ушел в отставку осенью 2021 года и занял пост главврача новосибирской горбольницы №34 вместо Владимира Ярохно. Учреждение заподозрили в незаконной деятельности, писала Тайга.инфо. На ее территории работает целое ритуальное агентство, а еще одна компания по организации медицинского обслуживания принадлежит сыну экс-главного врача Владимира Ярохно.