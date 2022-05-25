Уголовное дело обвинявшегося в убийстве Векила Абдуллаева полицейского закрыли

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Следственный комитет прекратил дело об убийстве 19-летнего новосибирца Векила Абдуллаева при задержании. Ведомство не нашло в действиях полицейского состава преступления.

Дело в отношении сотрудника ДПС Александра Гусева, выстрелившего, по версии следствия, в задержанного Векила Абдуллаева, прекращено, сообщили в СК РФ 25 мая.



«Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, в салоне которого в качестве пассажиров находились Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его действия признаны законными», — заявили в Следственном комитете.

Напомним 28 мая сотрудники новосибирского ГИБДД решили остановить машину на дороге в Мошковском районе из-за тонированных стекол. Как официально утверждалось, после погони преследуемые бросили автомобиль и «попытались скрыться». Во время задержания старший лейтенант полиции Александр Гусев «непроизвольно» выстрелил из табельного оружия 19-летнему новосибирцу Векилу Абдуллаеву в голову, когда проводил ему залом руки, утверждало следствие. Раненого мужчину госпитализировали в Мошковскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, где он позже скончался от остановки сердца.

168233Хронология дела Векила

Дело в отношении Гусева было возбуждено по превышению должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности («а» и «б» ч. 1 ст. 118 УК), а потом переквалифицировано на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд арестовал Гусева до конца июля.

Но по желанию главы СК РФ Александра Бастрыкина дело изъяли из Новосибирска, а в отношении просивших арестовать Гусева следователей начали проверку. Самого Гусева, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, отпустили под подписку о невыезде.

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудников ДПС, которое завершилось убийством одного из задержанных — 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Его друзей Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова обвинили в применении насилия в отношении полицейских и их оскорблении (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), кроме того, Руслана и его брата Турала Курбанова позже заподозрили в разбое на жителя Новосибирска (ст. 162 УК), совершенном ранее.

Обвинение в разбойном нападении суд переквалифицировал на ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), посчитав, что следствию не удалось собрать доказательств того, что у обвиняемых были корыстные мотивы. Ст. 319 УК об оскорблении представителя власти суд исключил. В итоге Руслана Курбанова приговорили к 4 года и месяцу колонии-поселении, Илькину Исмаилову — к году и 5 месяцам колонии-поселения, Турала Курбанова — к штрафу 30 тыс. рублей. Последних двоих освободили от наказания, засчитав время их нахождения в СИЗО.



После приговора решил выступить председатель СК РФ Александр Бастрыкин, которому не понравился вердикт суда. Он потребовал обжаловать его.

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