Экс-глава «Винапа» осужден за мошенничество на сотню миллионов

© ksonline.ru/Михаил Периков. Олег Яровой
Экс-глава «Винапа» осужден за мошенничество на сотню миллионов
26 Май 2022, 07:52

Новосибирский суд вынес обвинительный приговор известному бизнесмену Олегу Яровому. За мошенничество ему дали условный срок, но обязали возместить ущерб потерпевшему на сумму более 130 млн рублей. Предприниматель брал деньги с друга якобы на урегулирование проблем с правоохранительными органами.

Железнодорожный суд Новосибирска рассмотрел дело новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его признали виновным в мошенничестве — то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Суд назначил Яровому четыре года условно с испытательным сроком в три года. Плюс его обязали возместить ущерб потерпевшему на сумму свыше 130 млн рублей.

Олег Яровой был председателем совета директоров ОАО «Винап», производившего алкогольную продукцию. В 2011 году возглавил совет директоров завода «Экран», входящего в структуру «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана.

Как писала ранее Тайга.инфо, заявление о хищении денег подавал бывший гендиректор завода «Винап» Юрий Верясов. ФСБ возбудила дело. В июле 2020 года Яровой был арестован.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела указывает, что «Олег Яровой якобы не раз сообщал господину Верясову, что тем всерьез интересуются правоохранители, и не исключал возможности возбуждения против него уголовного дела»: «Урегулировать все вопросы он предлагал при помощи взяток, отмечая, что имеет выходы на нужных людей».

По данным газеты, бизнесмен брал деньги в миллионах долларов на «подкуп» сотрудников прокуратуры, Следственного комитета.

При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельства то, что фигурант признал вину и частично возместил ущерб. Представитель Верясова оставил вопрос о мере наказания на усмотрение суда.

Это уже второй приговор в отношении Олега Ярового, связанный с махинациями вокруг работы правоохранительных органов. В марте бизнесмен также получил условный срок. Он организовал уголовное преследование бизнес-партнера Натальи Васильевой, намереваясь получить с нее долг. 

Дело получилось громким в том числе из-за других фигурантов. В процессе оказались замешаны экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель управления облпрокуратуры Александра Аверина, которые, по мнению следствия, помогали бизнесмену. Их дела вынесены в отдельное производство.

Городской прокурор якобы должен был обес­печить в короткие сроки возбуждение уголовного дела в отношении Натальи Васильевой. Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), предпринимательнице запретили покидать пределы региона. Впоследствии дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».


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