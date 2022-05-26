Экс-глава «Винапа» осужден за мошенничество на сотню миллионов

© ksonline.ru/Михаил Периков. Олег Яровой

Новосибирский суд вынес обвинительный приговор известному бизнесмену Олегу Яровому. За мошенничество ему дали условный срок, но обязали возместить ущерб потерпевшему на сумму более 130 млн рублей. Предприниматель брал деньги с друга якобы на урегулирование проблем с правоохранительными органами.

Железнодорожный суд Новосибирска рассмотрел дело новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его признали виновным в мошенничестве — то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере.



Суд назначил Яровому четыре года условно с испытательным сроком в три года. Плюс его обязали возместить ущерб потерпевшему на сумму свыше 130 млн рублей.

Олег Яровой был председателем совета директоров ОАО «Винап», производившего алкогольную продукцию. В 2011 году возглавил совет директоров завода «Экран», входящего в структуру «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана.

Как писала ранее Тайга.инфо, заявление о хищении денег подавал бывший гендиректор завода «Винап» Юрий Верясов. ФСБ возбудила дело. В июле 2020 года Яровой был арестован.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела указывает, что «Олег Яровой якобы не раз сообщал господину Верясову, что тем всерьез интересуются правоохранители, и не исключал возможности возбуждения против него уголовного дела»: «Урегулировать все вопросы он предлагал при помощи взяток, отмечая, что имеет выходы на нужных людей».

По данным газеты, бизнесмен брал деньги в миллионах долларов на «подкуп» сотрудников прокуратуры, Следственного комитета.

При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельства то, что фигурант признал вину и частично возместил ущерб. Представитель Верясова оставил вопрос о мере наказания на усмотрение суда.

Это уже второй приговор в отношении Олега Ярового, связанный с махинациями вокруг работы правоохранительных органов. В марте бизнесмен также получил условный срок. Он организовал уголовное преследование бизнес-партнера Натальи Васильевой, намереваясь получить с нее долг.

Дело получилось громким в том числе из-за других фигурантов. В процессе оказались замешаны экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель управления облпрокуратуры Александра Аверина, которые, по мнению следствия, помогали бизнесмену. Их дела вынесены в отдельное производство.

Городской прокурор якобы должен был обес­печить в короткие сроки возбуждение уголовного дела в отношении Натальи Васильевой. Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), предпринимательнице запретили покидать пределы региона. Впоследствии дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».