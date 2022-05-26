Новосибирское правительство задумало новую мусорную концессию с группой «ВИС» после расторжения прежней

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Новосибирское правительство задумало снова отдать концессию на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов группе «ВИС», с которой и было расторгнуто прежнее скандальное соглашение. Об этом узнали в заксобрании региона. Тайга.инфо получила подтверждающий документ. Спикер парламента напомнил, что теперь проект придется согласовывать с депутатами.

Мусорная реформа в Новосибирской области, которая стартовала в 2019 году, окончательно провалена, заявил зампред строительного комитета заксобрания Вадим Агеенко (КПРФ) на сессии парламента 26 мая. Это, как он считает, подтверждает и расторжение облправительством концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных заводов и полигонов, которое с 2016 года так и не началось.



«Продали Новосибирскую область москвичам»

«Вопреки мнению и рекомендациям депутатов заксобрания по решению правительства нашей области мы в 2016 и в 2019 годах получили двух монополистов: концессионера „Экология-Новосибирск“, обещавшего построить два мусоросортировочных комплекса с объемами переработки около 70% всех ТКО в области, который за пять лет так ничего и не построил, и регоператора „Экология-Новосибирск“ от ГК ВИС, которому достались 100% всего оборота ТКО в нашей области и 4 млрд от жителей нашей области», — напомнил Агеенко.

Более того, по информации депутата, еще 25 марта у заместителя губернатора Андрея Травникова Сергея Сёмки прошло совещание, на котором «неожиданно для депутатов» принято решение организовать новое акционерное общество, в котором 80% получает группа компаний «ВИС», по 10% - «Российский экологический оператор» и государственное «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Копия протокола «тайного» совещания оказалась в распоряжении Тайги.инфо. Документ, подписанный Сёмкой, подтверждает слова Агеенко. «Созданному юридическому лицу выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов (сортировочные комплексы и полигоны) в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском (Верх-Тулинский и Раздольненский сельсоветы) районах Новосибирской области в срок до 1 июня 2022 года», — говорится в протоколе.



В совещании участвовали вице-губернатор Сёмка, замминистра ЖКХ региона Елена Макавчик, министр экономического развития Лев Решетников, глава имущественного департамента области Роман Шилохвостов, представитель «Агентства инвестиционного развития» области, гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, а также совладелец этой компании Юрий Туктаров. Ему принадлежит 4%, у «ВИС» через ООО «КПФ» — 75%.



UPD (16:30) Генеральный директор «Агентства инвестиционного развития» (АИР) Александр Зырянов заявил Тайге.инфо, что АИР не планирует участвовать в компании, которую обсуждали на встрече: «Совещание по созданию юридического лица с участием правительства НСО в концессионном соглашении проходило два месяца назад, это прозвучало тогда на уровне проекта, АИР не планирует участвовать в вышеобозначенном юрлице».

«Вам не кажется, что это совещание под протокол больше похоже на открытый сговор сторон в пользу одного потенциального концессионера, — подчеркнул Агеенко. — Интересно, как на это посмотрит антимонопольная служба, которая призвана предотвращать такие сговоры?»

Кроме того, Российскому экологическому оператору было поручено направить министерству экономического развития Новосибирской области проект типового концессионного соглашения в рамках частной концессионной инициативы.

«А нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущих концессионных соглашений и сама будет выставлять концессии на честные и открытые торги, — возмущен Агеенко. — Получается, вроде как и „продали Новосибирскую область москвичам“ на кормление, точнее, конкретной группе ВИС, на обычном совещании у заместителя губернатора, где присутствовали два представителя Российского экологического оператора и два представителя самой группы ВИС, включая гендиректора нашего регоператора „Экология-Новосибирск“ Ларису Анисимову. Я так понимаю, этот вопрос не обсуждался ни в правительстве, ни в законодательном собрании».

По сведениям Тайги.инфо, для некоторых топ-чиновников региональной администрации решение о фактическом перезаключении контракта с «ВИС» было неожиданным. Также редакции было известно, что частные проекты строительства полигонов в некоторых районах области не раз предлагались региональному правительству от местных бизнесменов. Они вели переговоры с властями еще с 2016 года, но так ничего и не добились.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС». Корпорация, зарегистрированная в Ленинградской области, за короткое время стала одним из крупнейших господрядчиков в России. Особенность в том, что большинство ее договоров по освоению бюджета представляют собой концессионные соглашения или другие схемы государственно-частного партнерства, не предусматривающие розыгрыша контрактов через госзакупки, писала Тайга.инфо. Редакция выяснила, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.

«ВИС» предложили включить в черный список

По сведениям Агеенко, именно на совещании 25 марта группу «ВИС» попросили подготовить информацию о расторжении неудачной мусорной концессии. «Оказывается, вот она истинная причина молниеносного и невнятного расторжения одной мертвой концессии 18 мая этого года — ради пяти других реальных мусорных концессий», — отметил депутат.

«У нас в стране если строитель или ремонтник, или поставщик продуктов допускает нарушения при выполнении своих обязательств, его включают в черный список. По словам Вадима Алексеевича, здесь происходит обратная ситуация, — отметил зампред комитета по культуре Яков Новосёлов (КПРФ). — С какой целью? Протокольное предложение: рассмотреть, возможно ли, учитывая законодательство и общепринятую практику, направить предложение в правительство Новосибирской области о включении компании ВИС в черный список?»

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«Видимо, у правительства есть какой-то план с обозначенными целями, задачами и мероприятиями, — считает единоросс Александр Терепа. — Было бы уместно, если бы на нашей сессии прозвучал комментарий произошедшего. Это бы улучшило подготовку последующих заседаний комитетов. А так у нас пока есть только собственное представление о происходящем. Видимо, у правительства есть по этому поводу доводы, рекомендации».

По мнению вице-спикера заксобрания Ирины Диденко («ЕР»), при формировании целой отрасли по обработке и утилизации отходов, речь не может идти о частной инициативе: «Совершенно очевидно, мы ожидаем формирования публичной инициативы! По ряду вопросов решения должны приниматься в межведомственном взаимодействии на региональном и федеральном уровнях с участием общественности. Опыт нашего и других регионов говорит, что нельзя собственными руками формировать монополиста. Посмотрите, ни один проект ГЧП или концессии с несколькими объектами ещё не удалось реализовать».

«А потому что проблема (даже объективная) в реализации по одному объекту не позволит реализовать весь проект, — подчеркнула Диденко. — Я уже не говорю о случаях несостоятельности частного партнера, а такое тоже может быть, и эти риски нужно предусмотреть. И тогда вся отрасль может быть под угрозой. Например, строительство семи поликлиник. Если бы они были разбиты на семь разных лотов и строили разные подрядчики, вероятность реализации проекта была бы выше. А результатом существующего соглашения может быть, что строительство всех семи поликлиник так и не случится! Кстати, это учли при заключении концессий по шести школам. По каждой из них заключено отдельное соглашение с отдельным юрлицом — правда, подрядчик по сути один, но и эту ошибку следует учитывать в будущем».

По мнению Диденко, следует разбивать мусорную концессию как минимум на три-четыре объекта по территории: «Это позволит сформировать конкурентную среду как на стадии отбора инвесторов, так и сформировать конкуренцию на стадии реализации и эксплуатации. Формировать понятный прозрачный конкурс по каждому отдельному из них, прописывать справедливое распределение рисков и выгод между публичным и частным партнером. Уважаемые коллеги! Мы стали умнее на пять лет и опытнее на десяток соглашений».

«Хочу напомнить всем, что если в вопросе реализации мусорной реформы будет подразумеваться концессия, то она будет согласовываться с нами, — добавил спикер парламента Андрей Шимкив. — Надеюсь, что вариантов, как нас обойти, больше не возникнет. Ровно о том, что сегодня говорили выступающие, мы говорили шесть лет назад. Мы говорили об этом и при заключении концессий других. К сожалению, мы оказались правы. Депутаты всегда просили создать конкурентную среду во всех этих вопросах! Это большие деньги, большие бюджетные обязательства».

Шимкив предложил рассмотреть ситуацию на совместном заседании бюджетного и строительных комитетов с приглашением министров и «всех, кто к этому причастен».

Ярослав Власов