Новосибирским студентам рекомендовали поменять темы дипломов про Оксимирона и Шихман

© A.Savin, WikiCommons. Оксимирон

В Новосибирском государственном университете некоторые выпускники факультета журналистики переделали темы своих дипломов из-за политической ситуации в России. При этом, по словам студентов, преподаватели не заставляли этого делать, а речь могла идти о рекомендациях, чтобы «перестраховаться» и все-таки окончить вуз.

Части студентов факультета журналистики НГУ пришлось поменять темы дипломов после предзащиты, которая проходила в начале марта. Преподаватели объяснили пожелания заботой об учащихся, чтобы они избежали проблем во время выпуска, рассказали Тайге.инфо сами выпускники.

По словам студентов, преподаватели не заставляли менять названия работ, но предупреждали о возможных рисках из-за председателя комиссии, который каждый год разный, и непредсказуемости политической ситуации. Кто хотел, тот мог сохранить прежние темы.

Редакция приводит анонимные монологи выпускников.

***

Тема была: «Оксимирон как медиа персона»

Тема стала: «Современная российская музыкальная журналистика: жанрово-тематический аспект»

Еще на втором курсе я написал хорошую курсовую по связи политики и музыки, там я анализировал песни Хаски и IC3PEAK, связанные с протестами. На диплом мой научрук предложил мне тему про Оксимирона как медиаперсону. Анализировать и его музыку, и его политическую активность. Наработки со второго курса остались в теоретической части, по факту мне оставалось только посмотреть и проанализировать активность Мирона в соцсетях и тексты его песен.

В итоге до той предзащиты я успел сделать не так много, но у меня было очень много наработок, минимум на треть диплома. Мне кажется, что преподаватели просто побоялись, им ударило, может, в голову это старое советское прошлое с его цензурой, и они порекомендовали мне поменять тему. Я не виню их, виноват тут только один человек.

У меня было право оставить тему, но, чтобы остаться предусмотрительным, я решил сменить ее. Пришлось по итогу в марте начинать делать все с нуля.

***

Тема была: «Визуальный нарратив в документалистике Виталия Манского»

Тема стала: «Монтаж как элемент драматургии в документальных фильмах-победителях»

Когда я только выходила на предзащиту (1 марта), чувствовала растерянность, даже сами преподаватели не понимали, о чем сейчас можно и нельзя писать.

Про Манского показалось, что будет не очень безопасно. Аргументировали это тем, что в моем дипломе должен был исследоваться фильм «Свидетели Путина». Тогда все, что связано с политикой, пугало преподавателей.

***

Тема была: «Коммуникативный профессионализм журналиста (на примере ютуб-каналов Ирины Шихман и Юрия Дудя*)»

Тема стала: «Коммуникативный профессионализм журналиста (на примере видеоинтервью на платформе YouTube)»

Дудь остался в дипломе, мы просто убрали его из названия диплома и добавили указание того, что он иноагент. И плюс я указала, что Meduza* иноагент, потому что на их текст ссылалась (по нынешнему законодательству, только СМИ обязаны указывать в публикациях, что-то или иное лицо признано Минюстом РФ «иноагентами», а сами «иноагенты» должны предварять свои материалы специальным сообщением, в том числе в соцсетях — прим. Тайги.инфо).

Аргументировали просто фразой о том, что ситуация ближе к выпуску в стране может измениться, и что они хотят избавить нас от возможных проблем. Они искренне хотели помочь. Так что не думаю, что стоит указывать, что нас принуждали к этому. В итоге, ситуация не изменилась, но из названия дипломов убрали имена обоих журналистов. Это, скорее, не приказ сверху, а перестраховка.

Подготовил Кирилл Букетов